擴大服務 屏縣府青年學院潮州教室4月啟動

屏東縣政府促進青年返鄉創業並擴大服務區域，居住在大潮州地區的青年能享有更便利的青創資源，今年4月起與潮州鎮公所合作，在日式歷史文化園區內成立青年學院潮州教室，未來每周三、四固定辦理創業課程，配合青年就創業輔導中心每周二至周五進駐潮州教室。

屏東縣府勞動暨青年發展處表示，青年學院潮州教室延續六大主題創業培力課程，包含開業準備、財務金融、法學知識、經營管理、行銷企畫與品牌建構，陪伴青年創業從0到1，並不定期辦理說明會、交流小聚等，讓青年彼此認識更多一起在故鄉打拚的好夥伴。

勞青處指出，除創業知能課程，青年就創業輔導中心進駐提供創業資源與輔導諮詢，有創業需求青年由中心指派專人駐地接洽，並聘請專業業師，以一對一個案管理的方式，給予創業計畫、企業工商登記、法律、稅務等相關問題建議，縣政府願意當年輕人的靠山，陪伴解決青年創業路上的大小事。

勞青處說，屏東青年學院潮州教室與青年就創業輔導中心潮州諮詢站共同設置在潮州日式歷史建築文化園區內，未來每周三、四固定辦理青年創業相關課程；每周二至周五上午10點到下午5點均有專人進駐，協助青年創業諮詢、轉介等相關服務。

本月25日晚上將舉辦「潮青趴-潮州青年X交流趴踢」交流小聚，邀請青年共襄盛舉，參與議題討論，每月詳細課程與活動均可至「屏東縣青年就創業服務網」（https://www.ycpt.org.tw/）、臉書「屏東縣青年學院」查詢或電洽08-7558048分機705、706。