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高雄兒童聯評中心 4家增至10家

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄一名男童直至1歲4個月才學走路，且不會叫父媽，阿嬤察覺怪異，提醒兒媳帶去就醫，經老師調教，孩子獲啟發，開始與人互動，她看了感動萬分。另名3歲兒因受虐發展遲緩，還被家人當「中猴」，險些錯失治療黃金期。高市府為提供兒童整合性發展評估服務，今年由4家聯評中心增至10家，占全台增加的家數四分之一強，成長率全國居冠，估計有3200多名遲緩兒受惠。

高市府提供遲緩兒童就醫近便性，一口氣增設6間兒童發展聯合評估中心，地點分布左營、苓雅、三民、前金、鼓山、小港及岡山、燕巢、鳥松、旗山等地，市長陳其邁宣示，「要當遲緩兒家庭的後盾」。

高市6家兒童發展聯評中心昨啟動，林阿嬤指孫子1歲4個月才學走路，不會講話，她提醒兒媳帶去就醫，老師會設計課程引導小朋友思考，孫子從不會跟人互動到對老師的提問有反應。

高市衛生局長黃志中說，遲緩兒成因複雜，除生理問題，也可能因心理疾病或成長環境中低社會刺激造成。他碰過1名3歲孩童，體重不到10公斤，被家人當成「中猴」，他與社工深入訪視，孩子原來是遭「不當對待」才導致發展遲緩。

國健署婦幼組長林宜靜說，近年兒童發展遲緩問題愈來愈多，2011年接獲疑似個案1萬5848人，2022年已達3萬907人，成長1倍。

國民黨議員白喬茵認為，聯評中心要強力放送點位訊息，讓家長把握黃金治療期。民進黨議員湯詠瑜建議，偏鄉不妨以行動聯合評估團隊主動前進服務。

阿嬤 議員 衛生局

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