南韓水原市議會訪高雄 兩市議會女力參政湊巧皆38%

南韓水原市議會一行11人今天參訪高雄市議會，高雄市議長康裕成說，希望雙方透過城市外交，共同實踐減碳、淨零目標；而兩市議會女議員比例皆38%，康裕成也為此巧合喝采。

水原市議會由城市環境委員委員長趙美玉率隊，偕同副委員長金京禮及7名委員參訪；康裕成今天率議員黃捷、陳慧文、李雨庭、黃飛鳳等人接待。

康裕成說，自己曾在2017年9月率團參加第54屆水原華城文化節，當時走訪著名水原華城、華城行宮體驗朝鮮王朝傳統文化，也留下深刻印象；同年10月水原市議會規劃經濟委員會會長白宗憲率團來台訪問，雙方從此締結友好關係。

康裕成表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，終於在高雄與水原市好友再度會面，有闊別重逢的欣喜。

高雄市議會發布新聞稿表示，高雄市與水原市議會同為女性參政表率，高雄市議會65名議員中，女性議員有25名，水原市議會37名議員中，女性議員有14名，兩城市女性參政比例恰巧皆為38%；康裕成也因此巧合欣喜，更為水原及高雄女力加油喝采。

趙美玉致力於推動減碳計畫及碳中和教育，雙方今天也就減碳議題進行意見交流。康裕成說，台灣將於2050年實現淨零排放目標，高雄透過循環經濟策略進行減碳，期許雙方持續交流綠能與環保政策，攜手達成淨零碳排目標。

趙美玉感謝高雄市議會熱情款待，期盼未來雙方有更多友好交流，趙美玉也邀請康裕成參加10月舉辦的「水原華城文化節」，親身感受水原的歷史人文及美食。