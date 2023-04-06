快訊

為馬英九餞行 宋濤：家裡面的事絕不能讓外人插手

奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死

台鹽前董座陳啟昱爆農舍爭議 宣布退出民進黨、不再參與政治

南韓水原市議會訪高雄 兩市議會女力參政湊巧皆38%

中央社／ 高雄6日電

南韓水原市議會一行11人今天參訪高雄市議會，高雄市議長康裕成說，希望雙方透過城市外交，共同實踐減碳、淨零目標；而兩市議會女議員比例皆38%，康裕成也為此巧合喝采。

水原市議會由城市環境委員委員長趙美玉率隊，偕同副委員長金京禮及7名委員參訪；康裕成今天率議員黃捷、陳慧文、李雨庭、黃飛鳳等人接待。

康裕成說，自己曾在2017年9月率團參加第54屆水原華城文化節，當時走訪著名水原華城、華城行宮體驗朝鮮王朝傳統文化，也留下深刻印象；同年10月水原市議會規劃經濟委員會會長白宗憲率團來台訪問，雙方從此締結友好關係。

康裕成表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，終於在高雄與水原市好友再度會面，有闊別重逢的欣喜。

高雄市議會發布新聞稿表示，高雄市與水原市議會同為女性參政表率，高雄市議會65名議員中，女性議員有25名，水原市議會37名議員中，女性議員有14名，兩城市女性參政比例恰巧皆為38%；康裕成也因此巧合欣喜，更為水原及高雄女力加油喝采。

趙美玉致力於推動減碳計畫及碳中和教育，雙方今天也就減碳議題進行意見交流。康裕成說，台灣將於2050年實現淨零排放目標，高雄透過循環經濟策略進行減碳，期許雙方持續交流綠能與環保政策，攜手達成淨零碳排目標。

趙美玉感謝高雄市議會熱情款待，期盼未來雙方有更多友好交流，趙美玉也邀請康裕成參加10月舉辦的「水原華城文化節」，親身感受水原的歷史人文及美食。

康裕成 高雄市 議員 減碳 南韓

延伸閱讀

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

台灣薪資給的比韓國還多！ 李多慧親曝來台真實原因

高市議會本屆第1次定期會4月20日開議 質詢改1天6人

讓年輕人看歌仔戲 高市議會促成玉皇宮贈票高中職

相關新聞

徐懷鈺將現身！屏東三大日音樂節7日登場 交通疏導看這裡

繼2023台灣祭爆棚嗨翻國境之南的無垠海岸後，緊接著2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏...

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

有旅客po網「台南2天1夜「噴1萬3000元」，稱國旅貴不如出國！其中住宿費一晚房費5000元，引發熱議，台南市觀旅局表...

加工區高雄分處創設57年 出現第一位女性首長

加工區高雄分處創設57年來，出現首位女性分處長，新任處長游淑惠是成大都市計畫系碩士，從基層做起，公務行政資歷完整，被加工...

高雄農地堆置物悶燒2天讓林園人「快咳死」 環保局將祭重罰

高雄市林園區一處緊鄰加油站、距離林園工業區不遠的空地堆滿物品，昨天上午起火悶燒至今天才停，附近民眾抱怨「煙幕瀰漫、味道很...

否認鳳梨崩盤 高市農業局：市場拍賣均價每公斤20元

近來鳳梨量多價跌，已有高雄果農準備棄採鳳梨。高雄市農業局長張清榮表示，高雄面積僅占全台產量13％，北部市場拍賣均價仍有2...

陳啟昱疑在農地建豪華農舍 陳其邁：違規就依法處理

民眾黨立委陳琬惠今日上午召開記者會，指控民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山農地興建豪華住宅，豪宅查無建號疑違法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦