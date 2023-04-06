水試所放流10萬隻蟹苗 豐富澎湖海洋漁業資源

農業委員會水產試驗所澎湖中心，今天在澎湖湖西潭邊海域與馬公重光海草復育區放流10萬隻蟹苗，以豐富周邊海域海洋生態及漁業資源。

水試所澎湖中心發布新聞稿，主任謝恆毅表示，今天選在乍暖還寒的天氣，與社區民眾一起在潭邊與馬公重光海草復育區2處海域進行放流中心自行培育的蟹苗，每隻約0.5公分，蟹苗放流後，躲藏海草床中，豐富的有機碎屑及附生藻類孕育了許多小型生物，可提供稚蟹的食物來源，增加存活率，已成為遠海梭子蟹稚蟹的中途之家，蟹苗有機會在沿岸淺海順利長大。

謝恆毅表示，遠海梭子蟹（俗稱沙蟹），因個體大、肉量多且風味鮮甜，深受消費者喜愛，又因經濟價值高，漁法簡易，作業成本低，成為澎湖沿近海主要漁獲對象之一，近年來遠海梭子蟹因漁獲資源採捕，導致產量減少，透過人工孵化培育放流來增裕漁業資源。

水試所澎湖分所為漁業永續，先後在白沙大倉、馬公青灣、湖西潭邊與馬公重光等海域和海草復育區放流有遠海梭子蟹、水晶鳳凰螺，豐富當地海洋生態及漁業資源。