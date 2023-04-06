快訊

他騎車掉飲料挨罰9千元怨「政府太扯」 網：搶得比較快

29年回憶說再見！台北東區「宮川日本料理」結束營業

明變天！北台灣雨勢明顯低溫僅17度 最冷時間點曝光

水試所放流10萬隻蟹苗 豐富澎湖海洋漁業資源

中央社／ 澎湖縣6日電

農業委員會水產試驗所澎湖中心，今天在澎湖湖西潭邊海域與馬公重光海草復育區放流10萬隻蟹苗，以豐富周邊海域海洋生態及漁業資源。

水試所澎湖中心發布新聞稿，主任謝恆毅表示，今天選在乍暖還寒的天氣，與社區民眾一起在潭邊與馬公重光海草復育區2處海域進行放流中心自行培育的蟹苗，每隻約0.5公分，蟹苗放流後，躲藏海草床中，豐富的有機碎屑及附生藻類孕育了許多小型生物，可提供稚蟹的食物來源，增加存活率，已成為遠海梭子蟹稚蟹的中途之家，蟹苗有機會在沿岸淺海順利長大。

謝恆毅表示，遠海梭子蟹（俗稱沙蟹），因個體大、肉量多且風味鮮甜，深受消費者喜愛，又因經濟價值高，漁法簡易，作業成本低，成為澎湖沿近海主要漁獲對象之一，近年來遠海梭子蟹因漁獲資源採捕，導致產量減少，透過人工孵化培育放流來增裕漁業資源。

水試所澎湖分所為漁業永續，先後在白沙大倉、馬公青灣、湖西潭邊與馬公重光等海域和海草復育區放流有遠海梭子蟹、水晶鳳凰螺，豐富當地海洋生態及漁業資源。

澎湖

延伸閱讀

狹路相逢持刀砍仇家 澎湖馬公酒吧濺血

澎湖客貨運輪船舶命名下水 載車數達80輛自小客、4輛遊覽車

澎湖婦人高處墜樓 海巡接駁後送就醫

近萬噸「澎湖輪」新船日本廣島下水 可望9月投入營運

相關新聞

徐懷鈺將現身！屏東三大日音樂節7日登場 交通疏導看這裡

繼2023台灣祭爆棚嗨翻國境之南的無垠海岸後，緊接著2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏...

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

有旅客po網「台南2天1夜「噴1萬3000元」，稱國旅貴不如出國！其中住宿費一晚房費5000元，引發熱議，台南市觀旅局表...

加工區高雄分處創設57年 出現第一位女性首長

加工區高雄分處創設57年來，出現首位女性分處長，新任處長游淑惠是成大都市計畫系碩士，從基層做起，公務行政資歷完整，被加工...

高雄農地堆置物悶燒2天讓林園人「快咳死」 環保局將祭重罰

高雄市林園區一處緊鄰加油站、距離林園工業區不遠的空地堆滿物品，昨天上午起火悶燒至今天才停，附近民眾抱怨「煙幕瀰漫、味道很...

否認鳳梨崩盤 高市農業局：市場拍賣均價每公斤20元

近來鳳梨量多價跌，已有高雄果農準備棄採鳳梨。高雄市農業局長張清榮表示，高雄面積僅占全台產量13％，北部市場拍賣均價仍有2...

陳啟昱疑在農地建豪華農舍 陳其邁：違規就依法處理

民眾黨立委陳琬惠今日上午召開記者會，指控民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山農地興建豪華住宅，豪宅查無建號疑違法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦