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徐懷鈺將現身！屏東三大日音樂節7日登場 交通疏導看這裡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。圖／警方提供
2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。圖／警方提供

繼2023台灣祭爆棚嗨翻國境之南的無垠海岸後，緊接著2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。首日7日邀請平民天后徐懷鈺與療癒美聲郭靜等藝人，喚起情歌經典的美好回憶。

屏東縣府指出，三大日音樂節首日邀請回憶殺女神詹雯婷、平民天后徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁；第二天有金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、FEniX、Karencici、法蘭；第三天有三金歌王盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

三大日每天下午3點到晚上10點規畫「春天市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚，現場還有限量活動專屬好禮，供民眾免費索取。

屏東警分局維護活動安全與周邊交通貼醒民眾，7日晚間10時至10日凌晨4時，在仁愛路段架設大螢幕及市集帳篷。仁愛路段自公園路口至勝利東路口，車輛全面管制，管制路段路邊停車格亦同步淨空。

警方提醒，公園路、勝利路及仁愛路在活動期間為車多壅塞路段，民眾勿在各路口上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。

警方表示，周邊汽車停車場有仁愛路地下停車場（長春街進入）、幸福公園停車場、中華路路外停車場、中華路立體停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場等處。請多規畫共乘，減輕周邊交通壓力。

屏東警分局長蔡培元說，有鑑於韓國梨泰院踩踏事件，縣府對大型活動均設人潮控管，若會場人數過多，將逐步分區勸導與疏散；另外，懇請歌迷朋友共乘或善用大眾交通工具，耐心遵守各項交通管制及疏導措施。

2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場，周邊交通管制。圖／警方提供
2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場，周邊交通管制。圖／警方提供
2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。圖／警方提供
2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。圖／警方提供

停車場 屏東縣

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