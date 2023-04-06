徐懷鈺將現身！屏東三大日音樂節7日登場 交通疏導看這裡

繼2023台灣祭爆棚嗨翻國境之南的無垠海岸後，緊接著2023屏東三大日音樂節，將在7日到9日，連3天晚間7點到9點，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。首日7日邀請平民天后徐懷鈺與療癒美聲郭靜等藝人，喚起情歌經典的美好回憶。

屏東縣府指出，三大日音樂節首日邀請回憶殺女神詹雯婷、平民天后徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁；第二天有金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、FEniX、Karencici、法蘭；第三天有三金歌王盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

三大日每天下午3點到晚上10點規畫「春天市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚，現場還有限量活動專屬好禮，供民眾免費索取。

屏東警分局維護活動安全與周邊交通貼醒民眾，7日晚間10時至10日凌晨4時，在仁愛路段架設大螢幕及市集帳篷。仁愛路段自公園路口至勝利東路口，車輛全面管制，管制路段路邊停車格亦同步淨空。

警方提醒，公園路、勝利路及仁愛路在活動期間為車多壅塞路段，民眾勿在各路口上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。

警方表示，周邊汽車停車場有仁愛路地下停車場（長春街進入）、幸福公園停車場、中華路路外停車場、中華路立體停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場等處。請多規畫共乘，減輕周邊交通壓力。