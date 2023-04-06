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加工區高雄分處創設57年 出現第一位女性首長

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
成大都計研究所畢的游淑惠（右），是加工區高雄分處創設57年來，首位女性分處長。圖中為加工處長楊伯耕，左為卸任高雄分處長吳大川。記者王昭月／翻攝
成大都計研究所畢的游淑惠（右），是加工區高雄分處創設57年來，首位女性分處長。圖中為加工處長楊伯耕，左為卸任高雄分處長吳大川。記者王昭月／翻攝

加工區高雄分處創設57年來，出現首位女性分處長，新任處長游淑惠是成大都市計畫系碩士，從基層做起，公務行政資歷完整，被加工處長楊伯耕譽為具有創新思維、行動力極佳，在數位人才培訓與園區產業升級等領域都有卓越貢獻。

全球第一個加工出口區1996在高雄前鎮區設立，是台灣第一個特區，在台灣早年經濟發展階段扮演舉足輕重角色，隨著時代變遷，昔日的前鎮加工區現更名為前鎮科技產業園區，由經濟部加工出口區高雄分處轄管，創設57年來，產出首位女性分處長。

加工處高雄分處今舉辦卸任、新任分處長交接典禮，在加工處長楊伯耕監交下，游淑惠自卸任分處長吳大川手中接下印信，承擔開創新局任務。

游淑惠現年54歲，畢業於成大都巿計畫系研究所，歷任高市府捷運局股長、高巿經發局科長、專委、經濟部專門委員、加工區管理處組長等職，行政資歷完整。

楊伯耕肯定卸任分處長吳大川，任職近4年，推動前瞻基礎建設計畫、規劃前鎮園區10年更新再造計畫、推動從業員工宿舍空間轉型，爭取緯創集團投資逾百億元等，貢獻良多。而讚新任分處長游淑惠，思維創新、行動力佳，在加工處任內推動「跨域創生永續推動計畫」、「數位轉型躍升計畫」等專案，對節能減碳、推動數位人才培訓與園區產業升級，貢獻卓越。

成大 都市計畫

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