日本咒術迴戰展6月移展高雄 「優惠限時4天」搶票動作要快

「咒術迴戰」2020年起改編動畫後引爆全球咒術熱潮，來自日本版權方與羚邦集團授權、聯合數位文創主辦的超人氣「咒術迴戰展」，台灣首站台北華山甫展畢，吸引超過10萬人潮，搭配動畫第二季暑假開播，6月30日至10月10日移展高雄駁二，4月6日至4月9日推限時4天優惠預售票270元，鐵粉們趕緊搶票去！

「咒術迴戰展」自2021年陸續於日本各大城市展出，此次成功引進台灣開啟巡迴展，帶來近400件動畫手稿與幕後製作內容，以動畫第一季「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」、「京都姉妹校交流会」、「起首雷同」4大篇章為主，結合層層分鏡圖稿、主要人物設定、動態影像展示以及7米寬巨型投影，讓粉絲從製作視角欣賞動畫工藝，深入探究經典角色的細節描繪，一窺「咒術迴戰」爆紅動畫的幕後祕辛。

展覽更精心規畫人物等身模型及場景擬真還原的台灣限定拍照互動區，包含主角虎杖悠仁、最強咒術師五條悟、詛咒之王兩面宿儺的3大人氣角色等身模型，周邊同步設計動態光影特效，烘托角色的強大氣場，彷彿人物從「咒術迴戰」故事中走出，宛如置身在動漫世界。

場內3大還原場景包含第一集開場的「虎杖執行死刑房間」、有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」，以及爆笑熱血的「咒術甲子園」，一比一重現經典畫面，粉絲可近距離合影，比出角色POSE拍照留念。

「咒術迴戰」動畫由知名動畫製作公司「MAPPA」出品，不論是畫面設計、整體流暢感或精緻的人物作畫上，都讓整體視覺感受大幅提升。所展出的動畫原稿展件，日本巡迴展需分為前、後期兩次入場觀賞，這次「咒術迴戰展」集結前後期作品，將四大篇章一次完整呈現給台灣觀眾，憑單張票即可觀賞完整內容。