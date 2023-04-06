高雄農地悶燒2天讓林園人「快咳死」環保局將祭重罰

高雄市林園區一處緊鄰加油站、距離林園工業區不遠的空地堆滿物品，昨天上午起火悶燒至今天才停，附近民眾抱怨「煙幕瀰漫、味道很濃，快咳死了」。高市議員邱于軒表示，2000坪農地非法堆置建築廢棄物近3年，這裡是高風險區，環保局過於消極。環保局回應，違法空汙法及涉公共危險罪，最高裁處500萬元。

昨天是清明節陸續傳出墓地雜草火警，上午10點左右，林園區中芸三路一處火場距離中油公司廠房、加油站及工業區工廠不遠，一度引起居民緊張，消防局第一時間出動22車49人及義消14人前往滅火。

議員邱于軒指出，鄉親起初以為是墓地野火，後來才知道是農地堆置物起火，火勢停了又燒，消防局今天才撤火線，這兩天吹南風，不僅煙霧濔漫空品不佳，整個林園都聞到濃濃臭味，服務處接獲十幾通陳情電話，鄉親反映味道很臭，快咳死了。

邱于軒說，經她追查發現這處農地非法堆置建材廢棄物已有一段時日，110年曾被環保局開罰，事發至今已經2年，廢棄物依然未移除，農地鄰近工業區屬於高風險區域，環保局態度過於消極。

高市環保局表示，林園區中芸三路露天燃燒一案，環保局在2021年4月21日曾派員到前往稽查，發現當地堆置大量廢木材，龔姓男子承租土地後，未經主管機關許可，又借給劉姓及黃姓男子堆廢木材，另也查獲3家業者非法清運廢木材。上開行為人涉嫌違反廢清法第46條刑責規定，環保局在當年6月2日已移送法辦。