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高雄農地悶燒2天讓林園人「快咳死」環保局將祭重罰

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市林云三路一處農地昨天起火燃燒，今天火勢才完全撲滅，煙霧濔漫造成不少人咳嗽不舒服。圖／邱于軒服務處提供
高雄市林云三路一處農地昨天起火燃燒，今天火勢才完全撲滅，煙霧濔漫造成不少人咳嗽不舒服。圖／邱于軒服務處提供

高雄市林園區一處緊鄰加油站、距離林園工業區不遠的空地堆滿物品，昨天上午起火悶燒至今天才停，附近民眾抱怨「煙幕瀰漫、味道很濃，快咳死了」。高市議員邱于軒表示，2000坪農地非法堆置建築廢棄物近3年，這裡是高風險區，環保局過於消極。環保局回應，違法空汙法及涉公共危險罪，最高裁處500萬元。

昨天是清明節陸續傳出墓地雜草火警，上午10點左右，林園區中芸三路一處火場距離中油公司廠房、加油站及工業區工廠不遠，一度引起居民緊張，消防局第一時間出動22車49人及義消14人前往滅火。

議員邱于軒指出，鄉親起初以為是墓地野火，後來才知道是農地堆置物起火，火勢停了又燒，消防局今天才撤火線，這兩天吹南風，不僅煙霧濔漫空品不佳，整個林園都聞到濃濃臭味，服務處接獲十幾通陳情電話，鄉親反映味道很臭，快咳死了。

邱于軒說，經她追查發現這處農地非法堆置建材廢棄物已有一段時日，110年曾被環保局開罰，事發至今已經2年，廢棄物依然未移除，農地鄰近工業區屬於高風險區域，環保局態度過於消極。

高市環保局表示，林園區中芸三路露天燃燒一案，環保局在2021年4月21日曾派員到前往稽查，發現當地堆置大量廢木材，龔姓男子承租土地後，未經主管機關許可，又借給劉姓及黃姓男子堆廢木材，另也查獲3家業者非法清運廢木材。上開行為人涉嫌違反廢清法第46條刑責規定，環保局在當年6月2日已移送法辦。

環保局指出，這次次火災悶燒事件持續約2天，堆置行為人再違反空汙法第32條規定，將依法告發。個人部份會裁處最高10萬元罰緩，公司部份則裁處最高500萬元罰緩；另涉犯公共危險罪部分，會依刑法第175條規定，移送法辦。

高雄市林云三路一處農地昨天起火燃燒，今天火勢才完全撲滅，現場堆置大批建築廢棄物。圖／邱于軒服務處提供
高雄市林云三路一處農地昨天起火燃燒，今天火勢才完全撲滅，現場堆置大批建築廢棄物。圖／邱于軒服務處提供
高雄市林云三路一處農地起火燃燒，昨天燒至今天才撲滅，嚴重空汙讓居民苦不堪言，高市議員邱于軒（右）今天要求環保局人員前往會勘。圖／邱于軒服務處提供
高雄市林云三路一處農地起火燃燒，昨天燒至今天才撲滅，嚴重空汙讓居民苦不堪言，高市議員邱于軒（右）今天要求環保局人員前往會勘。圖／邱于軒服務處提供

農地 廢棄物 邱于軒

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