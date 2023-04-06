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否認鳳梨崩盤 高市農業局：市場拍賣均價每公斤20元

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高市農業局加強在超市賣場等通路行銷高雄鳳梨。圖／高市農業局提供
高市農業局加強在超市賣場等通路行銷高雄鳳梨。圖／高市農業局提供

近來鳳梨量多價跌，已有高雄果農準備棄採鳳梨。高雄市農業局長張清榮表示，高雄面積僅占全台產量13％，北部市場拍賣均價仍有20元，不過市府也會啟動裁切供應學校營養午餐，以及1千公噸加工計畫，加強各大通路行銷。高市府強調，鳳梨棄採是個案，不是普遍現象。

市長陳其邁表示，市府這幾天都在密切監控鳳梨的產銷與價格，原則上會啟動學校的截切水果提供，以及企業、通路、超商及冷飲店等多元管道，協助高雄鳳梨農穩定價格。

高雄鳳梨種植面積占全國13％，面積約900多公頃。農業局長張清榮指出，全國栽種面積大概7千多公頃，高雄面積不多，價格到今天為止還是維持在一公斤20幾塊，以台北三個市場拍賣價格來看，上價30元、下價為14至15元，平均一公斤大概在20元到22元，所以媒體上報導（農民棄採）應該不是事實。

張清榮說，目前外銷訂單大概還有5千公噸，將啟動校園截切給學生供應營養午餐，另啟動1千公噸加工計畫，全國所有大賣商通路，像全聯、家樂福、大潤發還有一些超市，都會透過加工廠商截切供應。

農業局表示，透過五項措施協助銷售，分別公告「學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」、推動機關及企業認購、建置高雄首選電商建置鳳梨專區、鳳梨加工輔導計畫、各大通路上架行銷高雄農產品。6月前民眾可在住家附近的超商超市量販店購買新鮮鳳梨，每個月的第四個週末，凹子底森林公園神農市集可買到最新鮮鳳梨，也可參加鳳梨醬DIY手作體驗。

農業局強調，市府積極推展日本通路，3月參加東京國際食品展，已有25家貿易商至高雄洽談鳳梨出口，預計輸日外銷量可達5千噸，外銷量比去年成長2成。

高市農業局張清榮（左）表示，目前鳳梨在市場拍賣均價每公斤還有20元左右，但也會啟動相關因應措施。記者徐白櫻／攝影
高市農業局張清榮（左）表示，目前鳳梨在市場拍賣均價每公斤還有20元左右，但也會啟動相關因應措施。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳梨面積約959公頃，今年產量約5萬1093公噸，主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區。圖／高市農業局提供
高雄鳳梨面積約959公頃，今年產量約5萬1093公噸，主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區。圖／高市農業局提供

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