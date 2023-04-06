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陳啟昱疑在農地建豪華農舍 陳其邁：違規就依法處理

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，若是農地有違規使用，市府會依法處理。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，若是農地有違規使用，市府會依法處理。記者徐白櫻／攝影

民眾黨立委陳琬惠今日上午召開記者會，指控民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山農地興建豪華住宅，豪宅查無建號疑違法興建，要求市長陳其邁比照前立委顏寬恆豪宅模式啟動調查。陳其邁回應，任何人都一樣，違規使用都會依法處理，已請農業局去處理。

對於陳琬惠指控內容，今午記者致電陳啟昱及妻子曾姿雯，兩人皆未回應。

陳啟昱歷任高雄縣議員、立法委員，高雄縣市合併後，當時市長陳菊延攬出任高市副市長。2016年，蔡英文總統上任後，陳啟昱接替前高雄縣長楊秋興位置，轉任台鹽公司董事長。妻子曾姿雯也曾在高雄市府擔觀光局長、民政局長，因為妻子曾姿雯是旗山人，兩人在旗山興建豪宅居住，住家常有民進黨政要出入。

地方人士說，陳啟昱的房子2016年就已經蓋好，外觀樸實，但內部環境看起來很舒適，庭院內植栽講究，一看就知道價值不斐，陳持有的土地過去不遠就是旗山溪，土地十分寬廣，還有其他綠營人士也在附近置產。

陳其邁在市政會議前被記者詢問如何處理此問題。陳其邁表示，任何人都一樣，假如有違規使用，市府都依法處理，他已請農業局去處理。

陳其邁 陳琬惠

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