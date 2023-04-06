金門親民日、近百人向縣長陳情 大多是土地沉痾問題

從政30年，金門縣長陳福海常說，「政府想做的，就是以民意為依歸」，所以他從3月21日重新推動8年前開辦的「縣長與鄉親有約」，巡迴5鄉鎮，目前已舉辦4場，共有92位鄉親提出服務摘要書，經分案統計，總計115件，以建設、地政及工務這三類別為主，主要訴求為鄉村整建、土地使用分區問題及污水問題等為最大宗，均已由相關單位積極處理中。

勤政親民是陳福海就職後對自己與縣府團隊的施政期許，他在就職100天內就重新啟動縣長親民日，目前已陸續舉辦4場的縣長與鄉親有約。透過與鄉親面對面的方式，拉近彼此距離，由被動受理鄉親問題到主動出擊，展現陳福海上任後縣府團隊的親民、便民、愛民之服務效能。

陳福海表示，基於許多鄉親遇到困難找不到窗口解決，或不方便到縣府請求協助，上任後即請民政處安排重啟親民日，透過這個對鄉親全面開放的活動，讓鄉親找到交流的渠道，直接協助鄉親處理日常所遇疑難雜症，同時也獲取各界的建言，有助於縣府的施政方向更貼近民意，全方位服務民眾，落實禮運大同篇「幼有所養、壯有所用、住有所居、病有所醫、老有所養」，創造鄉親安居樂業的環境的五大藍圖。

民政處長陳世保表示，縣長與鄉親有約採按季辦理，每季巡迴5鄉鎮活動中心服務，用行動展現陳縣長就任以來與團隊共同努力推進縣政工作的魄力與決心。陳世保說在會見中所有鄉親的問題都會專案列管，團隊也會竭誠解決。目前已辦理金城場、金沙場、金湖場及金寧場，計有92位鄉親提出服務摘要書，所有民眾反應的問題，均已由相關單位積極處理中。