屏東原鄉楓林村民反光電 立委伍麗華現勘怵目驚心

光電業者承租屏東縣原民鄉獅子鄉楓林村近2公頃私有山坡地開發種電，山地坡下方的聚落村民憂心雨季引發土石流，200多名上月連署要求停工並組自救會；受理陳情的原民立委伍麗華昨天到楓林村，達成4月11日部落會議達成決議前廠商暫停施工共識，自救會說，部落會議會請廠商出席，一旦做出「拒絕楓林村光電開發案」決議，會抗爭到底。

伍麗華聽取自救會會長等地方人士和地主心聲時，請大家先確認，關於這個案子，到底有得談、還是沒得談？如果沒得談，她就陪大家抗爭到底，但也要一併維護爭取地主的損害及後續的環境復原，如果有得談，也請地主也一併加入，一起來完成大家的訴求，初步達成生命第一、生活第二、生產第三的「三生」共識。

伍麗華最後要求，一是廠商業者需變更設計，梯田式擋土牆排水設施（目前的水保施作看起來便宜行事）；做好美綠化；受衝擊居民房舍需提供保險；二是縣府安排會勘，基於地理環境位置特殊性，需要做簡易環評，以及強化周邊基礎設施（馬路排水溝），三是請中央修法，位在部落上方、距離部落太近、坡度太陡，不得砍樹種電，四是提供法律諮詢服務陪伴部落，這些訴求待下次部落會議達成決議前，要求廠商暫停施工。

伍麗華說，會後現勘確實怵目驚心，主要是整片坡地的水保施作樣貌太讓人害怕，直直的排水溝順著25度的土坡直衝滯洪池，彷如一個大壩，特別是案場與部落僅一條馬路之隔，即便水保技師再怎麼保證也很難令人心安；法規是死的，環境是活的，「因地制宜」不該只是口號，法規要能夠有所判準、給予空間踩煞車，保障所有關係居民、地主、業者的生命財產損失。