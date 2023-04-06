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追拍花旗木「粉色浪漫」全攻略 高雄最激推這幾處

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
春季台27線花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景，邀大家到高雄與美麗相遇。圖／取自高雄市長陳其邁臉書
春季台27線花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景，邀大家到高雄與美麗相遇。圖／取自高雄市長陳其邁臉書

春天是賞花好時節，素有「泰國櫻花」之稱的花旗木在高雄六龜等多處盛放，仿如甜蜜初戀的花海粉嫩爆表，季節限定的夢幻美景，成為民眾抓住春天尾巴拍照熱點！

花旗木原產於泰國、越南、緬甸、印度一帶，每年3到4月間盛開，花朵比櫻花大又厚實，花期約一個半月，初開時的呈淡粉色，綻放後轉為粉紅或桃紅色，又名「陣雨樹」，花開時節美景如畫 ，常有遊客抓著春天尾巴，四處「追拍」。

高雄台27、28線沿荖濃溪谷通往茂林國家風景區沿線，種植上百株花旗木，4月花期時將道路暈染成「粉紅大道」，交錯在青山綠野間，讓六龜山城更添風情，連高雄市長陳其邁也忍不住在臉書po文推薦。

陳其邁表示，初戀粉色系「花旗木」持續綻放，到旗山、美濃、六龜走走，一定能夠遇見美景，還能挑選私房角度，打卡讓親友都羨慕。

高市工務養工處指出，高雄氣候適合花旗木生長，目前正是花旗木花季，不只六龜，在美濃竹子門電廠、獅子頭水圳、燕巢阿公店森林公園，甚至市區的中都濕地公園、鳳山公園、輕軌C1站、楠梓路、瑞隆路一帶，都可遇見花旗木夢幻美景。

最受茂林國家公園管理處推薦的花旗木祕境，位在六龜天臺山維多莉亞園區內，滿園粉色浪漫，被譽為是高雄春季最夢幻的秘境花園。另六龜花賞溫泉公園旁的遠山望月溫泉風呂露營區也種植近千株花旗木，遊客在半露天湯屋內泡著美人湯時可邊欣賞花旗木美景，身心靈達到最高享受。

茂林國家風景區管理處今年首次與一貫道神威天臺山道場合作，至4月30日止開放遊客可直接從新威森林公園走進維多莉亞花園賞花，讓遊客一睹季節最優美的六龜山城自然景色。

高雄美濃區181線與獅子頭圳第二幹線，夢幻花旗木正盛放。圖／高市工務局提供
高雄美濃區181線與獅子頭圳第二幹線，夢幻花旗木正盛放。圖／高市工務局提供
春季美濃竹子門水廠花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景，邀大家到高雄與美麗相遇。圖／取自高雄市長陳其邁臉書
春季美濃竹子門水廠花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景，邀大家到高雄與美麗相遇。圖／取自高雄市長陳其邁臉書
春季粉色夢幻花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景。圖／取自高雄市長陳其邁臉書
春季粉色夢幻花旗木正盛放，高雄市長陳其邁在臉書「放送」美景。圖／取自高雄市長陳其邁臉書

花旗木

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