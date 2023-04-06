奈良美智上山下海深入台灣鄉間 拖鞋展現台味

享譽國際的日本當代藝術家奈良美智正在來高雄辦展，「駐市」創作期間，也下鄉探索高雄，他到美濃吃粄條，也沒錯過季節限定的那瑪夏螢火蟲季，不只高雄，屏東、台東也有大師足跡，奈良美智穿藍白脫趴趴走，入境隨俗感受台味風格。

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」特展，正在高雄內惟藝術中心舉行，這是奈良美智繼2021年「奈良美智特展」後，再度來台展開巡迴展覽計畫，高雄是巡迴之旅首站。

奈良美智對台灣熟門熟路，前幾天，他在Twitter發了「我打算今晚去看螢火蟲」，之後便發了一張手捧火金姑的照片，奈良美智沒錯過滿山遍野的那瑪夏火金姑盛況。不只去賞螢，奈良美智也沉浸在高雄山城的美食美景與人文間，走訪舊鼓山國小、旗山老街、甲仙仙豆咖啡店，還穿著「藍白拖」吃美濃林家粄條，直呼美味。