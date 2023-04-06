奈良美智上山下海深入台灣鄉間 拖鞋展現台味

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
奈良美智近日走訪國境之南屏東，前往台灣最南端欣賞蔚藍大海，遇上牡丹排灣族人傳統婚禮，留下難忘回憶。圖／取自奈良美智Twitter
奈良美智近日走訪國境之南屏東，前往台灣最南端欣賞蔚藍大海，遇上牡丹排灣族人傳統婚禮，留下難忘回憶。圖／取自奈良美智Twitter

享譽國際的日本當代藝術家奈良美智正在來高雄辦展，「駐市」創作期間，也下鄉探索高雄，他到美濃吃粄條，也沒錯過季節限定的那瑪夏螢火蟲季，不只高雄，屏東、台東也有大師足跡，奈良美智穿藍白脫趴趴走，入境隨俗感受台味風格。

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」特展，正在高雄內惟藝術中心舉行，這是奈良美智繼2021年「奈良美智特展」後，再度來台展開巡迴展覽計畫，高雄是巡迴之旅首站。

奈良美智對台灣熟門熟路，前幾天，他在Twitter發了「我打算今晚去看螢火蟲」，之後便發了一張手捧火金姑的照片，奈良美智沒錯過滿山遍野的那瑪夏火金姑盛況。不只去賞螢，奈良美智也沉浸在高雄山城的美食美景與人文間，走訪舊鼓山國小、旗山老街、甲仙仙豆咖啡店，還穿著「藍白拖」吃美濃林家粄條，直呼美味。

不只深入高雄山城、原鄉，奈良美智也走訪國境之南屏東，前往台灣最南端欣賞蔚藍大海，更遇上牡丹排灣族人傳統婚禮，奈良美智將所見所聞透過Twitter發送，吸引粉絲關注，屏東縣長周春米雀躍地發文說「感謝大師讓全世界看見屏東！」

今年南部雨水較少，那瑪夏螢蹤直到3月24日之後才出現，近期正美，場面相當壯觀。圖／取自陳其邁臉書
今年南部雨水較少，那瑪夏螢蹤直到3月24日之後才出現，近期正美，場面相當壯觀。圖／取自陳其邁臉書
今年南部雨水較少，那瑪夏螢蹤直到3月24日之後才出現，近期正美，場面相當壯觀。圖／取自陳其邁臉書
今年南部雨水較少，那瑪夏螢蹤直到3月24日之後才出現，近期正美，場面相當壯觀。圖／取自陳其邁臉書
奈良美智在台灣鄉間趴趴走，穿著「藍白拖」吃美濃林家粄條，台味十足。圖／取自奈良美智Twitter
奈良美智在台灣鄉間趴趴走，穿著「藍白拖」吃美濃林家粄條，台味十足。圖／取自奈良美智Twitter
奈良美智日前在Twitter發出「我打算今晚去看螢火蟲」訊息，之後便貼出一張手捧火金姑照片，這是他前往高雄那瑪夏賞螢火蟲。圖／取自奈良美智Twitter
奈良美智日前在Twitter發出「我打算今晚去看螢火蟲」訊息，之後便貼出一張手捧火金姑照片，這是他前往高雄那瑪夏賞螢火蟲。圖／取自奈良美智Twitter
副總統賴清德（中）日前到高雄出席奈良美智（右）大師台灣巡迴展發布會，對經典作品「朦朧潮濕的一天」十分稱許。本報資料照片
副總統賴清德（中）日前到高雄出席奈良美智（右）大師台灣巡迴展發布會，對經典作品「朦朧潮濕的一天」十分稱許。本報資料照片
奈良美智說，人內心很需要一處能放鬆的角落，他期許自己的創作能帶給觀眾平靜的力量。本報資料照片
奈良美智說，人內心很需要一處能放鬆的角落，他期許自己的創作能帶給觀眾平靜的力量。本報資料照片

奈良美智 螢火蟲

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