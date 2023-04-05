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兒童節5天連假 約3 萬人「孩翻高雄」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
連假在高雄衛武營都會公園登場的高雄市孩翻高雄兒童節系列活動，5天下來約吸引3萬人參與。記者王昭月／翻攝
連假在高雄衛武營都會公園登場的高雄市孩翻高雄兒童節系列活動，5天下來約吸引3萬人參與。記者王昭月／翻攝

連假在高雄衛武營都會公園登場的高雄市孩翻高雄兒童節系列活動，5天下來約吸引3萬人參與，其中氣墊樂園超夯，每天下午一開放索票幾乎秒殺！

高市教育局為在連假期間讓小朋友有地方充分放電，在衛武營都會公園及壽山動物園推出雙主場「孩翻高雄」兒童節系列活動，策畫野餐嘉年華、YOYO家族見面會、紙風車劇團、幼兒滑步車免費體驗及氣墊樂園、藝文美食市集等，熱鬧滾滾。

教育局表示，五天下來約有3萬人參與，其中氣墊樂園有9場次，每天開放前半小時發放號碼牌，事後有家長反映遊戲區風沙大，馬上請養工處加派灑水車降低揚塵克服，但仍索票一空。

教育局指出，連假最後一天，衛武營都會公園限額開放免費滑步車體驗，由專業教練指導教學，讓小朋友享受競速樂趣，也成為大熱門。現場的氣墊樂園、街頭藝人表演、「有熊出沒」高雄熊見面會，及「哈囉生活」市集特色美食與文創小物等，可讓大人小孩FUN電到最高點。

連假在高雄衛武營都會公園登場的高雄市孩翻高雄兒童節系列活動，5天下來約吸引3萬人參與。記者王昭月／翻攝
連假在高雄衛武營都會公園登場的高雄市孩翻高雄兒童節系列活動，5天下來約吸引3萬人參與。記者王昭月／翻攝

教育局 連假 衛武營

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