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爸媽育兒的神隊友 屏東開辦幼兒定點計時臨托
屏東縣2至6歲兒童約2萬6千人，其中就讀幼兒園約1萬8千人，約3成兒童還是由家長自行照顧，為讓家長在需要喘息或遇突發狀況需處理時得到支持，除原有的居家保母系統可提供未滿12歲兒童臨托服務外，將於明天起於屏東及內埔社會福利綜合館開辦「定點計時臨托服務」，提供家長多元的臨托選擇。
縣府提供安全合格空間與托育人員的定點計時臨托服務，將於6日於屏東及內埔社福館開辦，委託大仁科技大學及國立屏東科技大學幼保系辦理，服務對象為年滿2歲以上至6歲以下孩童，臨時托顧時間為每周二至周六的上午8時至下午5時，臨托費每小時以基本時薪計算，每次托育至少2小時為原則。由於托育空間規劃需符合相關法規，每時段最多以收托4名兒童為限。
縣府社會處表示，育兒家長常面臨工作、生活與育兒多頭燒的情形，常有突發狀況需處理卻無人接手照顧幼兒的窘境，為維護兒童安全，定點計時的臨托服務全面採取「預約制」，請於預定臨托前1個工作天以電話或至現場預約，預約電話為屏東據點（08）7362972、內埔據點（08） 7781393，相關資訊可至屏東托育資源中心及內埔托育資源中心洽詢。
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