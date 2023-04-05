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珍稀「清明草」現蹤高雄 保育人士籲除草避開花期

中央社／ 高雄5日電
高雄一處滯洪池的草地近日被發現有「清明草」之稱的綬草，白色帶粉紅的小花沿著花莖盤旋而上。中央社（民眾提供）
高雄一處滯洪池的草地近日被發現有「清明草」之稱的綬草，白色帶粉紅的小花沿著花莖盤旋而上。中央社（民眾提供）

今天是清明節，高雄一處滯洪池草地近日被發現有「清明草」之稱的珍稀「綬草」現蹤；保育人士呼籲主管機關避開花期除草，讓民眾有機會觀察，市府水利局表示，若草沒很長，就儘量不修剪。

綬草因花序像綬帶而得名，花期在清明節前後，又稱為「清明草」，屬於蘭科之一；花序有如紅龍或青龍盤繞在花莖上，像螺旋一樣往上攀爬，對生活環境要求較高，需要濕潤肥沃土壤、共生菌根菌及其他生物共同作用才能生長良好。

但綬草近年因棲地被破壞，同時也是中藥材，被大量採掘下，愈來愈罕見，目前已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）的附錄Ⅱ中；不過高雄一處滯洪池的草地上，近日被發現有綬草蹤跡。

觀察到綬草蹤跡的民眾說，近日在滯洪池草地上尋找近1小時，發現3株綬草，但只有牙籤般高，混雜在草地中，很難發現；近距離觀察，白色帶粉紅的小花沿著花莖盤旋而上，如廟宇裡的龍柱，奇趣可愛。

資深生態解說員傅志男對中央社記者表示，6年前曾看到這處滯洪池草地上有很多綬草植株，約有100至200株以上，但今年卻很難看到，不知道是否跟除草有關，希望主管機關能避免在花期除草，讓綬草有機會繁衍，民眾有機會看到。

傅志男說，綬草除了是觀賞植物，也是中藥，呼籲民眾如果在野外遇到，千萬不要摘採，讓綬草好好生長，否則以後想要在野外看到，就更不容易了。

高雄市政府水利局長蔡長展接受記者訪問表示，聽聞滯洪池草地有綬草後，已交代水利局相關人員，如果草皮上的草沒有長得很長，就儘量不要修剪。

滯洪池 水利局 中藥 清明節

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