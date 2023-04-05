大炒鍋、瓦斯罐未分類丟焚化 屏縣環保局恢復垃圾破袋、落地檢查
近2年受疫情影響，各地環保局為避免防疫產生破口致廢棄物落地及破袋檢查無法持續貫徹執行，3月20日起實施疫情「0+n自主健康管理」後，屏東縣環保局在清明連假起已恢復垃圾沿線清運的「破袋檢查」，短期以輔導改善的勸導為主，屢勸不聽者，將依廢棄物清理法處以1200至6000元罰鍰，同時強化焚化廠廢棄物「落地檢查」，查到違規車輛10車次。
縣環保局顏幸苑說，近2年來在疫情影響下，各項防疫措施直接或間接改變民眾生活用品購買及使用習慣，尤其是一次性產品，如免洗餐盒飲料杯、拋棄式口罩等的使用量增加，為避免防疫產生破口致廢棄物落地及破袋檢查無法持續貫徹執行，致民眾不願積極回收資源垃圾、不肖清除業者趁機非法轉運或夾帶外縣市廢棄物蒙混進廠，也導致焚化廠後端處理壓力節節上升。
她說，恢復垃圾沿線清運的「破袋檢查」外，3月中旬起由環保局副局長、技正、科長、廠長等人帶隊執行焚化廠廢棄物落地檢查，查到違規車輛10車次，主要為夾帶大量可回收物，甚至垃圾中還有夾帶整支大型熱炒鍋及煮火鍋常用的小型瓦斯瓶，這些廢棄物嚴重影響焚化爐體壽命，甚至會引發爆炸，均予以記點並退運；對焚化廠落地查驗不合格者，除依情節施以記點、退運、逐車查驗、禁止進廠等處分外，若有發現蓄意虛偽不實申報者，更將處以撤證並移送法辦。
縣長周春米說，崁頂焚化廠是屏東縣僅有大型廢棄物處理設施，肩負本縣自主垃圾處理關鍵任務，因營運已邁入第23年，亟需整改並升級汙染防制設施，整改時期將會有一段垃圾處理的黑暗期必須挺過，呼籲民眾一起從生活中減少一次性產品之使用，並落實垃圾分類隨手做環保，一起守護你我共同生活的家園。
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