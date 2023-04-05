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人氣景點港口吊橋鏽蝕封閉 看著錢潮流失村民好無奈

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮流失。記者潘欣中／攝影
進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮流失。記者潘欣中／攝影

屏東縣滿州鄉佳樂水風景區今年春節期間重新營運，清明連假期間平均每天2000人入園，重新打響最佳「大自然地理教室」的名聲，但進入佳樂水必經的收費景點港口吊橋仍封閉，看著遊客下車上完公廁後就離去，港口村民建請鄉公所盡快恢復營運，留住人潮商機；鄉長古榮福說，經查吊橋鐵鑬出現鏽蝕，為了遊憩安全無限期封閉，正爭取重建經費中。

位於港口村入口處的港口吊橋是滿州鄉公共造產，因是跨越港口溪出海口的百公尺長便橋，對岸可豐富的陸蟹生態和海岸森景觀，原每人收費10元，曾是全台最便宜的收費景點，鄉公所4年前漲至20元，依然是人氣景點，在陸客來台旅遊高峰時期，每月有數千人造訪，墾管處打造現代公廁，周邊海鮮、小吃餐廳、衝浪店、「 恆春三寶」之一的港口茶賣店生意不惡。

「吊橋封閉後，生意一落千丈！」當地居民說，去年3月底公共造產受疫情影響封閉後，遊客下來上個廁所就勿匆匆離去，佳樂水風景區今年重節春重啟營運後，進出佳樂水的遊覽車和開車族多過站不停，在地海鮮、小吃餐廳的生意一落千丈，連在地知名的農特產港口茶，在人氣消退後，生意也受到影響，盼鄉公所盡快恢復營運，重振商機。

「貿然恢復太危險了！」鄉長古榮福說，港口吊橋有近20年歷史，因當地近海，經檢查吊橋的鐵鑬有多處鏽蝕，安全堪慮，估計重建經費約2000萬元，為了遊憩安全無限期封閉，正向上級爭取重建經費中，重建後未來規畫恢復10元銅板價，推出佳樂水風景區聯名的套票，吸引更多遊客；佳樂水除引進電動自行車的測試，也規畫設露營區並導入餐飲市集，重振佳樂水昔日榮景。

港口村護蟹志工說，經學者調查，滿州港口溪河口地區的陸蟹多樣性居世界第2，有6科19種，族群數量較墾丁香蕉灣海岸林更龐大，是中型仿相手蟹、中華沙蟹、小隱蟹、橙螯隱蟹的重要棲地，廣泛分布的奧氏後相手蟹也是世界上已知最大族群，吊橋封閉後，正好給面臨人為遊憩壓力的陸蟹生態喘息時間。

進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮在流失。記者潘欣中／攝影
進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮在流失。記者潘欣中／攝影
進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮流失。記者潘欣中／攝影
進入屏東縣滿州佳樂水風景區必經的港口吊橋，因吊橋鐵鑬鏽蝕無限期封閉，村民無奈地看著人潮流失。記者潘欣中／攝影

吊橋 餐廳

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