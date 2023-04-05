擁抱親子商機 高雄市青年局助年輕頭家一臂之力
親子商機正夯，高雄無邊際嬰幼兒游泳池、美式親子餐廳等，吸引不少家長帶孩子上門消費，業者透過高雄市青年局提供的創業資源，在創業路上站穩腳步，也實踐夢想。
「童游藝境親子學習館」鄰近高雄蓮池潭風景區，擁有全台首座無邊際嬰幼兒游泳池，場館以嬰幼兒為本位設計，提供友善親子設施，以愛麗絲夢遊仙境的童話意象打造，利用有趣空間巧思吸引兒童融入學習，兼具教育及趣味的設計還曾獲得「2022 iF DESIGN AWARD」大獎。親子學習館不但提供多元課程活動及探索空間，全館還設有視訊設備牆全程掌握小孩動態，甚至提供托兒服務，讓家長可以愜意育兒。
「童游藝境」負責人表示，有感於現代父母照顧小孩不容易，也看準南台灣尚缺乏大型嬰幼兒親水空間，決定打造能讓孩子及父母同樂的場所，並開設親子課程。怎料場所裝修時期遇到新冠肺炎疫情爆發，為度過疫情難關，資金需求殷切，感謝青年局在疫情期間大力協助，提供青年創業貸款，享有3年利息補貼，使資金能彈性運用，讓「童游藝境」可以順利完工營運。
坊間親子餐廳愈來愈多元，營運模式也得出奇招！高雄孟菲斯美式親子餐廳主打有帶動跳表演、貳木言午親子友善餐廳提供五感體驗課程都展現特色，為提升餐廳品質，業者成功申請到經濟部「青年創業及啟動金貸款」，並獲得高雄市政府青年局「雄挺利」計畫加碼貸款本金300萬元的5年利息補貼，減輕創業初期的成本開銷，也能將資金投入在遊具、教具及聘用專業人力上，用心經營也讓餐廳成為高雄超人氣親子餐廳。
主打日系文青風格的「貳木言午」位於高師大周邊林泉街上，店外是一大面的水畫牆，提供小朋友在牆上盡情繪畫，店內設有開放透明的兒童空間，提供各種手作感官教材供小朋友玩樂，玻璃製的透明隔牆讓家長可以一邊關心小朋友，一邊享受店家的私廚料理。負責人是一名三寶媽，對於親子互動體驗相當用心，不但教具上都選用超高質感的木質玩具，還會不定期舉辦五感探索課程，並採用無毒顏料讓小朋友體驗，讓小朋友玩得開心，家長也能安心。
高雄市青年局長張以理指出，依財團法人中小企業信用保證基金公布的最新數據顯示，高雄市核貸經濟部「青年創業及啟動金貸款」超過1.4萬件，核保金額高達127億元，高雄市的案件數、核保金額皆為全國之冠，帶動約2.8萬個就業機會，青年局持續辦理青創貸款及參展補助，有興趣的民眾可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與Line@好友，掌握更多青創資訊。
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