快訊

帶著祖先牌位流浪…7旬老夫妻無家可歸 住超商一個多月

戰機編號不怕4！ 但有不吃醉雞、同期畢業不共駕傳統

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌施工 明天起大順二路與日全街口封閉至6月底

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄輕軌施工中，日全街與大順二路路口明天（4月6日）起封閉至112年6月30日。圖／高市捷運局提供
高雄輕軌施工中，日全街與大順二路路口明天（4月6日）起封閉至112年6月30日。圖／高市捷運局提供

高雄輕軌二階工程持續在大順路施工中，高雄捷運工程局表示，明天（4月6日）起封閉日全街與大順二路路口至112年6月30日，另在大順二路與大豐路進行半半施工，車輛要配合交維設施改道，施工期程至112年6月20日止。

高雄輕軌預計年底達到成圓目標，大順二路明天起進行地下排水箱涵改建及軌道工程施工，施工單位將封閉大順二路與日全街路口，車輛須改走保生街或自重街。

此外，大豐路與大順二路口部分，路口縮減及大順路口禁止左轉，改道期程至112年6月20日，車輛經過大順路輕軌施工路段，須依工區速限30km減速慢行

捷運局強調，輕軌工程加緊趕工，以今年11月中旬為完工目標，盼把施工不便降至最低。

高雄輕軌施工中，大順二路與大豐路口交管至6月20日。圖／高市捷運局提供
高雄輕軌施工中，大順二路與大豐路口交管至6月20日。圖／高市捷運局提供

高雄輕軌 捷運 慢行

延伸閱讀

民代質疑重劃工程緩慢 桃園市府提具體解方

中山高永康交流道聯絡道年底完工 減少永康安南南科塞車

彰化大埔截水溝堤岸拓路動工 大埔路至建國科大封路2年

高雄輕軌電力設備異常 C18至C24站改公車接駁上午11點恢復

相關新聞

高雄輕軌施工 明天起大順二路與日全街口封閉至6月底

高雄輕軌二階工程持續在大順路施工中，高雄捷運工程局表示，明天（4月6日）起封閉日全街與大順二路路口至112年6月30日，...

高雄不當「行人地獄」100處路口將增設小綠人號誌

高雄市不少路口尚未設置行人號誌（俗稱小綠人）提供倒數秒數資訊，為友善行人交通環境，高雄市交通局爭取2500萬經費，將在學...

陳小妹2歲還不太會說話 幼兒專責醫師幫她「開口了」

高雄市2021年起推動幼兒專責醫師制度計畫，寶寶出生起就能獲得幼兒專責醫師最佳健康照護，至今3歲以下已有1萬5000多名...

「名勝世界壹號」郵輪高港首航 串聯澎湖

郵輪「名勝世界壹號」以高雄、香港當雙母港，昨天從高雄港首航，每周一、四從高雄出發前往香港，並串聯澎湖，1年停靠高雄78航...

「孩翻高雄」一票難求 沙塵大…掃興

高雄市政府連5天在衛武營推「孩翻高雄」系列活動，有議員帶小孩同樂，發現遊戲兌換券早被領完，買東西等逾1小時，還有家長怨現...

壽山動物園兒童節吸親子同遊 入園人數創新高

高雄市壽山動物園在兒童節連假推出系列活動，吸引親子同遊，園方今天統計，連假前3日入園人數已逾3萬人，其中昨天更突破1萬3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦