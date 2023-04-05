高雄輕軌施工 明天起大順二路與日全街口封閉至6月底

高雄輕軌二階工程持續在大順路施工中，高雄捷運工程局表示，明天（4月6日）起封閉日全街與大順二路路口至112年6月30日，另在大順二路與大豐路進行半半施工，車輛要配合交維設施改道，施工期程至112年6月20日止。

高雄輕軌預計年底達到成圓目標，大順二路明天起進行地下排水箱涵改建及軌道工程施工，施工單位將封閉大順二路與日全街路口，車輛須改走保生街或自重街。

此外，大豐路與大順二路口部分，路口縮減及大順路口禁止左轉，改道期程至112年6月20日，車輛經過大順路輕軌施工路段，須依工區速限30km減速慢行。