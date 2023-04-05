快訊

帶著祖先牌位流浪…7旬老夫妻無家可歸 住超商一個多月

戰機編號不怕4！ 但有不吃醉雞、同期畢業不共駕傳統

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

高雄不當「行人地獄」100處路口將增設小綠人號誌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市並非所有路口都有設置行人號誌，有時行人只能依據路口燈號通行，高市交通局今年度預計增設100處，逐步提升通行安全。圖／高市交通局提供
高雄市並非所有路口都有設置行人號誌，有時行人只能依據路口燈號通行，高市交通局今年度預計增設100處，逐步提升通行安全。圖／高市交通局提供

高雄市不少路口尚未設置行人號誌（俗稱小綠人）提供倒數秒數資訊，為友善行人交通環境，高雄市交通局爭取2500萬經費，將在學校、醫院、公園及商圈等行人較多的路口增添100處行人號誌，其中25處是無線通訊小綠人，透過太陽能供電，可減少挖馬路成本，針對路幅較寬的路口優先推動。

外媒批評台灣交通環境是行人地獄，高雄鳳山日前也出現小學生集體牽繩過馬路的情境。高雄市路口行人號誌普及率僅17％，為友善行人通行環境，高市交通局逐年編列預算增設小綠人號誌，方便行人依據倒數秒數，以判斷是否有足夠時間穿越馬路。

交通局指出，今年度將在100處路口設置行人號誌，以行人較多的學校、醫院、公園及商圈為主；行人號誌不只讓行人有參考數據，駕駛人也可以依此預測行人行動，減少交通事故發生率。

此外，並非每個路口都能提供行人號誌電源，有時必須挖掘馬路鋪設管線，耗時且影響交通，因此交通局去年在美術東二路/明誠四路、中山一路/中正三、四路等路口試辦無線通訊行人號誌，成效不錯，所以今年度將選25處路幅較寬的路口推動，如中山、民生、中華等路幅3、40公尺的路口都可能施設。

交通局智慧運輸中心解釋，無線通訊小綠人是運用LoRa無線通訊技術，號誌控制器可即時傳輸行人號誌秒數資訊，電源來自太陽能光電設施，雖然較貴，但不受環境條件影響。

高雄市

延伸閱讀

童在一起 高雄承億酒店邀百位家扶孩童歡度兒童節

高雄承億酒店辦兒童節餐會 百名院童暢遊全台最美飯店

高雄兒童節滑步車免費體驗 衛武營定點灑水降低揚塵

高雄旗山老街連假湧人流 業者：普發6千帶動消費潮

相關新聞

高雄輕軌施工 明天起大順二路與日全街口封閉至6月底

高雄輕軌二階工程持續在大順路施工中，高雄捷運工程局表示，明天（4月6日）起封閉日全街與大順二路路口至112年6月30日，...

高雄不當「行人地獄」100處路口將增設小綠人號誌

高雄市不少路口尚未設置行人號誌（俗稱小綠人）提供倒數秒數資訊，為友善行人交通環境，高雄市交通局爭取2500萬經費，將在學...

陳小妹2歲還不太會說話 幼兒專責醫師幫她「開口了」

高雄市2021年起推動幼兒專責醫師制度計畫，寶寶出生起就能獲得幼兒專責醫師最佳健康照護，至今3歲以下已有1萬5000多名...

「名勝世界壹號」郵輪高港首航 串聯澎湖

郵輪「名勝世界壹號」以高雄、香港當雙母港，昨天從高雄港首航，每周一、四從高雄出發前往香港，並串聯澎湖，1年停靠高雄78航...

「孩翻高雄」一票難求 沙塵大…掃興

高雄市政府連5天在衛武營推「孩翻高雄」系列活動，有議員帶小孩同樂，發現遊戲兌換券早被領完，買東西等逾1小時，還有家長怨現...

壽山動物園兒童節吸親子同遊 入園人數創新高

高雄市壽山動物園在兒童節連假推出系列活動，吸引親子同遊，園方今天統計，連假前3日入園人數已逾3萬人，其中昨天更突破1萬3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦