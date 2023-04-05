高雄不當「行人地獄」100處路口將增設小綠人號誌

高雄市不少路口尚未設置行人號誌（俗稱小綠人）提供倒數秒數資訊，為友善行人交通環境，高雄市交通局爭取2500萬經費，將在學校、醫院、公園及商圈等行人較多的路口增添100處行人號誌，其中25處是無線通訊小綠人，透過太陽能供電，可減少挖馬路成本，針對路幅較寬的路口優先推動。

外媒批評台灣交通環境是行人地獄，高雄鳳山日前也出現小學生集體牽繩過馬路的情境。高雄市路口行人號誌普及率僅17％，為友善行人通行環境，高市交通局逐年編列預算增設小綠人號誌，方便行人依據倒數秒數，以判斷是否有足夠時間穿越馬路。

交通局指出，今年度將在100處路口設置行人號誌，以行人較多的學校、醫院、公園及商圈為主；行人號誌不只讓行人有參考數據，駕駛人也可以依此預測行人行動，減少交通事故發生率。

此外，並非每個路口都能提供行人號誌電源，有時必須挖掘馬路鋪設管線，耗時且影響交通，因此交通局去年在美術東二路/明誠四路、中山一路/中正三、四路等路口試辦無線通訊行人號誌，成效不錯，所以今年度將選25處路幅較寬的路口推動，如中山、民生、中華等路幅3、40公尺的路口都可能施設。

交通局智慧運輸中心解釋，無線通訊小綠人是運用LoRa無線通訊技術，號誌控制器可即時傳輸行人號誌秒數資訊，電源來自太陽能光電設施，雖然較貴，但不受環境條件影響。