陳小妹2歲還不太會說話 幼兒專責醫師幫她「開口了」

高雄市2021年起推動幼兒專責醫師制度計畫，寶寶出生起就能獲得幼兒專責醫師最佳健康照護，至今3歲以下已有1萬5000多名幼兒納入計畫中，約占3成。一名陳小妹妹語言發展遲緩，經此計畫開發語言能力，大幅減少家長的煩憂。

高市衛生局配合衛福部推動幼兒專責醫師制度，透過專業幼兒專責醫師，結合公衛和社政體系，整合幼兒預防保健與健康促進，提高兒童初級照護醫療品質。高雄已有89家醫療院所、159名兒科或家醫科醫師相關服務，家有3歲以下的寶貝都可以到合約醫療院所申請加入計畫。

一名陳小妹快2歲了頂多只會發出單字，看到人也不會開口打招呼，周遭親友認為是「大雞慢啼」，但也有人認為小孩有問題，陳媽媽原本很擔憂，後來加入幼兒專責醫師制度計畫，經醫療團隊的介入，學到如何給予孩童應有的語言刺激，開發孩童語言能力，追蹤觀察一段時日，陳小妹已進步到會開口說話及打招呼。

衛生局表示，家中有未滿3歲的孩子，家長可申請加入計畫，這項計畫亦可協助家長完成孩子所需的各項預防接種、膽道閉鎖篩檢、牙齒塗氟及相關治療需求轉介等。

另醫師也可提供到宅訪視服務，包含檢視居住環境、親子關係或營養攝取是否影響孩子的成長，給予家長相對應的衛教及照護上專業的協助。最新合約院所名冊及相關資訊可至高雄市政府衛生局—「幼兒專責醫師制度計畫」專區查詢與下載。