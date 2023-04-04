高雄兒童節滑步車免費體驗 衛武營定點灑水降低揚塵

高雄市府今、明兩天下午3點到6點，在衛武營都會公園舉辦免費滑步車體驗。小朋友化身飆風小騎士，用滑步車「飆」過兒童節，在賽道體驗區開心奔馳，專注又可愛的模樣萌翻眾人。因應下午3點開放氣墊遊樂區，教育局也請養工處加派灑水車，就遊樂區等相關區域灑水，以降低揚塵，提供更安全舒適的遊樂空間。

「孩翻高雄2023兒童節」系列活動，於今、明兩天供2歲至國小低年級的小朋友，在衛武營都會公園免費體驗滑步車，由專業Vertex丸鐵運動及YMCA教練團隊指導，從穿戴安全裝備到滑步車運動的方法與技巧，讓從未接觸過滑步車的小朋友都能輕鬆上路。

小朋友在教練的指導下，化身飆風小騎士在賽道體驗區奔馳，體驗滑步車帶來的競速樂趣，不少家長也在場邊鼓勵小朋友勇敢嘗試，並大聲幫小朋友加油。

孩翻高雄兒童節系列活動4月4日至5日下午3點至6點，在衛武營都會公園提供免費滑步車體驗，採線上預約及現場報名，分梯次進行體驗，活動線上預約名額獲得熱烈回響已額滿，當日也有開放現場限額報名。現場還有免費氣墊樂園及文創美食市集。

市議員白喬茵昨天帶孩子到活動現場，提出氣墊區排隊索票亂象及攤位購物需等很久。記者今到場觀察，發現遊戲項目多，僅氣墊城堡要排隊領票，其餘不用，今天下午3點45分票就被索取一空。

教育局回應，氣墊區一日開9場次，每場次玩15分鐘，共1350名額，每天下午2點30分發號碼牌，3點可入場，基於安全實施總量管制。因應下午3點開放氣墊遊樂區，教育局請養工處加派灑水車，就遊樂區等相關區域灑水，以降低揚塵，提供更安全舒適的遊樂空間。