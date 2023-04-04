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壽山動物園兒童節吸親子同遊 入園人數創新高

中央社／ 高雄4日電
2日高雄壽山動物園，人潮眾多。記者蔡容喬／攝影
2日高雄壽山動物園，人潮眾多。記者蔡容喬／攝影

高雄市壽山動物園在兒童節連假推出系列活動，吸引親子同遊，園方今天統計，連假前3日入園人數已逾3萬人，其中昨天更突破1萬3000人，創重新開園以來新高。

高市觀光局今天新聞稿表示，高雄壽山動物園在兒童節連假推出系列活動，且連假期間全國12歲以下兒童入園免費，園方統計連假前3日人數已逾3萬人，昨天更突破1萬3000人，創重新開園以來新高。

觀光局表示，壽山動物園推出系列兒童節特別活動，其中包括圖書館行動書車，挑選眾多繪本，進行故事分享；並首度推出「萬獸圖繪畫創作坊」，由多次入圍義大利波隆那插畫展的插畫家吳欣芷與小朋友一起完成藝術創作「萬獸圖」。

此外，明天還有「ZOOCOOL美夢故事屋」活動，上午10時和下午3時共2場，以「美夢專賣店」為題與大小朋友進行互動。

連假期間壽山動物園每日提供限量800張空白畫紙及200張線稿圖，台慶不動產北高華夏鑫富加盟店贊助1500組色筆作為贈品，讓小朋友可以在園區進行寫生。將作品上傳壽山動物園臉書指定貼文下方還有機會抽中知名火鍋店招待券。

壽山動物園也呼籲，因停車空間有限，建議將車輛停放在捷運周邊停車場，再搭捷運至鹽埕埔站轉56號區間車直達動物園，或搭乘輕軌到台鐵美術館站轉乘接駁車。更多資訊可至壽山動物園官網（https://zoo.kcg.gov.tw/）或臉書（https://www.facebook.com/ShouShanZoo）查詢。

壽山動物園 連假 兒童節

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