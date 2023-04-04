領不到遊戲券、買東西等1小時 白喬茵嘆連假變災難

高雄市府配合兒童節及清明連假，一連5天在衛武營都會公園舉辦「孩翻高雄」系列活動，天天都有氣墊樂園及街頭藝人表演。市議員白喬茵抱怨，昨天下午4點多帶小孩去玩，現場遊戲兌換券「已領完」，美食市集買東西須等1小時以上、現場沙塵很大，小朋友非常失望，主辦單位應做好準備，別讓連續假期變成災難。教育局回應，氣墊樂園有分流、分時段、限人數，基於安全考量，必須總量管制。

此次連假高雄遊客多，衛武營「孩翻高雄」系列活動涵蓋YOYO家族見面會、氣墊樂園及街頭藝人表演、美食市集、紙風車劇團、滑步車體驗等項目。

議員白喬茵昨天下午帶著兩名稚齡女兒去衛武營玩，原本要玩氣墊城堡，抵達現場才知道要先領遊戲兌換券，現場張貼「本日已領完」告示，轉往美食市集買東西，結果店家的回覆幾乎都是「抱歉，我們東西都賣完了」，不然就是「你的餐點可能要等1個半小時以上」。

白喬茵轉往紙風車場區等待，卻又發現人已多到滿出座位區，此時小孩失望又生氣，她只好跟小孩道歉「對不起，媽媽好雷」。白喬茵說，她真的不知道教育局辦的活動長這樣，最後只能帶小孩回家玩樂高積木。

另有家長抱怨說，氣墊城堡一場只能玩15分鐘，排隊抽號碼牌卻要等1個小時，現場沙塵很大，市府很會宣傳，但欠缺規畫。

白喬茵指出，她以媽媽的視角帶小孩去玩，現場許多家長、小孩跟她一樣感到很失望，主辦單位應該預期人潮並做好準備，否則連假出門會變成一場災難。