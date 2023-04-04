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高市推幼兒專責醫師制度 照顧1萬5千多名未滿3歲幼兒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
幼兒專責醫師制度計畫合約醫院舉辦團體衛教課程。圖／高雄市衛生局提供
幼兒專責醫師制度計畫合約醫院舉辦團體衛教課程。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局110年起配合衛生福利部推動幼兒專責醫師制度計畫，透過專業幼兒專責醫師，結合公衛和社政體系，整合幼兒預防保健與健康促進。目前高雄市未滿3歲的幼兒中，已有1萬5千多名幼兒加入計畫，加入比例近3成，提高兒童初級照護醫療品質。

衛生局表示，幼兒專責醫師計畫是以幼兒為中心的健康照護，家有未滿3歲的寶貝都可以到高市合約醫療院所申請加入計畫。目前高雄市已有89家醫療院所、159名兒科醫師或家醫科醫師，提供幼兒專責醫師計畫服務。

衛生局說，孩子加入計畫後就由合約專責醫師長期專注孩子各項發展，透過專責醫師及其院所醫護團隊主動關懷與追蹤，協助家長完成孩子所需的各項預防接種、膽道閉鎖篩檢、牙齒塗氟及相關治療需求轉介等。醫師並可視小孩的身體狀況及家長照顧需求情況，進行到宅居家訪視服務，服務包含檢視居住環境、親子關係或營養攝取是否影響孩子的成長，給予家長相對應的衛教及照護上專業的協助。

陳媽媽分享，快2歲的陳小妹都不太講話，頂多只發出單字，看到人也不會開口打招呼，周遭的親友覺得可能是「大隻雞慢啼」，詭有人說是小孩有問題，讓她十分擔憂，不知該如何是好。後來因為加入幼兒專責醫師制度計畫，經由醫療團隊的介入，讓她找到資源及給予孩童語言刺激，增加孩童開發語言能力，孩子在醫療院所追蹤觀察一段時間後，已經進步到會開口說話及打招呼。

衛生局鼓勵育家中有未滿3歲的孩子盡早申請加入計畫，讓幼兒及早獲得最佳健康照護。衛生局會持續積極媒合更多醫療院所及專業醫師加入計畫團隊，在專責醫師陪伴守護健康長大。幼兒專責醫師制度計畫合約院所名冊及相關資訊可至高雄市政府衛生局「幼兒專責醫師制度計畫」專區 https://reurl.cc/mlR95M 查詢。

醫師 衛生局 高雄市

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