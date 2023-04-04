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影／南部鳳梨盛產農民擔憂價崩 盼政府幫忙產銷

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影

進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，雖然中央跟高雄市府都表示，已經啟動收購機制，但農民仍擔心出現價格崩盤。

田裡有一大片的鳳梨等著採收，但農民卻一點都開心不起來，因為收購價格讓農民眉頭深鎖，屏東縣高樹鄉農友閔黎明表示，大陸禁止台灣鳳梨的出口，閔黎明認為對鳳梨農民影響很大，目前的收購價來到每台斤10元，已經逼近成本價，價格最好的金鑽鳳梨，前年受到禁止輸出大陸後，好不容易一度回穩，沒想到今年出現缺水，產量多但品質堪慮，價格持續下探。零售市場雖然出現3顆100甚至2顆50元的鳳梨，但業者跟消費者卻沒感受到明顯降價。閔黎明說，台糖有500甲土地租給農民種鳳梨，造成市場上鳳梨生產過剩，如果政府無法開闢新的產銷通路，應該漸漸收回這些鳳梨田以調節過多產量，才能夠讓價格回穩。

50歲的閔黎明，黝黑的皮膚，以前開砂石車，也當過專車司機，年輕時逞凶鬥狠，幾次差點進看守所，幾年前受到神明感召，痛改前非，毅然離開是非之地，回到高樹當農夫。他說，放下身段學習如何種田，他向前輩請教，也把幾位和他相似背景的年輕人叫來一起種鳳梨，從租地10公頃開始種起，種苗、施肥、除草、採收不假手他人，幾個人越做越起勁，找到穩定通路，不僅銷售國內的量販超市，也外銷到日本等國家，但今年的鳳梨盛產也嚴重影響他們的通路，希望政府能夠直接補助農民，讓他們減少損失。

進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
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進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
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進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，屏東農民閔黎明表示，今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，屏東農民閔黎明表示，今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
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進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
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進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影

鳳梨 農民

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