影／南部鳳梨盛產農民擔憂價崩 盼政府幫忙產銷

進入四月，又到了鳳梨盛產的季節，由於今年雨水少，南部許多鳳梨農都表示，出現不少裂果的情況，加上今年產量是最近五年新高，不少人希望政府能提前應變，雖然中央跟高雄市府都表示，已經啟動收購機制，但農民仍擔心出現價格崩盤。

田裡有一大片的鳳梨等著採收，但農民卻一點都開心不起來，因為收購價格讓農民眉頭深鎖，屏東縣高樹鄉農友閔黎明表示，大陸禁止台灣鳳梨的出口，閔黎明認為對鳳梨農民影響很大，目前的收購價來到每台斤10元，已經逼近成本價，價格最好的金鑽鳳梨，前年受到禁止輸出大陸後，好不容易一度回穩，沒想到今年出現缺水，產量多但品質堪慮，價格持續下探。零售市場雖然出現3顆100甚至2顆50元的鳳梨，但業者跟消費者卻沒感受到明顯降價。閔黎明說，台糖有500甲土地租給農民種鳳梨，造成市場上鳳梨生產過剩，如果政府無法開闢新的產銷通路，應該漸漸收回這些鳳梨田以調節過多產量，才能夠讓價格回穩。