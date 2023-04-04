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名勝世界壹號郵輪高雄首航 陳其邁笑問「能停直升機嗎」

中央社／ 高雄4日電
名勝世界壹號郵輪高雄啟航儀式4日在郵輪上的劇院舉行，高雄市長陳其邁（右3）、澎湖縣長陳光復（右2）等人出席並合影。 中央社
名勝世界壹號郵輪高雄啟航儀式4日在郵輪上的劇院舉行，高雄市長陳其邁（右3）、澎湖縣長陳光復（右2）等人出席並合影。 中央社

名勝世界壹號郵輪今天首航抵達高雄，名勝世界郵輪今天在高雄港舉辦首航儀式；高雄市長陳其邁說，名勝世界「高雄香港雙母港行程」從洽談到啟航，只花2個月時間，可說是台灣最快紀錄。

陳其邁接受媒體聯訪時說，他今天懷著既羨慕又忌妒的心情參加儀式，郵輪相當漂亮又有無敵海景，「不能去實在是鬱卒啦！」

陳其邁笑著說，自己比較適合有事馬上可趕回家的旅程，「請問郵輪可以停直升機嗎？」一旁郵輪工作人員回：「可以！」陳其邁則笑著說：「那好！那好！」

名勝世界郵輪從4月起推出高雄、香港雙母港行程，每週2次從高雄出發港，週一從高雄出發的4天3夜航次將行經澎湖前往香港；澎湖縣長陳光復今天也參加啟航儀式，感謝各方協助，澎湖觀光人數將從每年120萬人次增至126萬人次。

名勝世界郵輪總裁吳明發致詞時表示，名勝世界郵輪是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後第一個到台灣設立雙母港的公司；航程相當多元、彈性，旅客可選擇週一從高雄出發的4天3夜航次，也可參加週四前往香港的5天4夜航次，到了香港可安排2晚自由行。

吳明發說，名勝世界壹號郵輪今年度將有78航次停靠高雄，預計帶來14萬名國際旅客，粗估創造新台幣16.8億元觀光產值。

台灣港務公司董事長李賢義致詞時說，高雄港旅運中心在3月6日啟用，當天迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」靠港，目前正在進行設施優化，預計6月可全面智慧化；後續蓬萊旅運中心也將投入整修，今年停靠高雄港的郵輪已達154艘次，將高雄港設為母港就有130艘次，已創高雄港紀錄。

啟航儀式在郵輪上的劇院舉行，與會者在劇院欣賞精彩的歌舞、特技演出，也依循郵輪互贈禮品傳統，由李賢義、陳其邁、陳光復等人與名勝世界郵輪互贈禮品。

名勝世界壹號郵輪4日首航抵達高雄，在高雄港舉行首航儀式，高雄市長陳其邁（右4）、澎湖縣長陳光復（右5）等人出席。 中央社
名勝世界壹號郵輪4日首航抵達高雄，在高雄港舉行首航儀式，高雄市長陳其邁（右4）、澎湖縣長陳光復（右5）等人出席。 中央社

名勝世界壹號郵輪4日首航抵達高雄，名勝世界郵輪總裁吳明發指出，名勝世界壹號郵輪今年度將有78航次停靠高雄，預計帶來14萬名國際旅客，粗估創造新台幣16.8億元觀光產值。 中央社
名勝世界壹號郵輪4日首航抵達高雄，名勝世界郵輪總裁吳明發指出，名勝世界壹號郵輪今年度將有78航次停靠高雄，預計帶來14萬名國際旅客，粗估創造新台幣16.8億元觀光產值。 中央社

郵輪 高雄港 陳其邁

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