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媒合連鎖業者進駐 經發局：日商Sukiya將到高雄展店

中央社／ 高雄4日電
高雄市經發局1日起一連2天在中央公園商圈舉辦「高雄夜中央－集品好市體驗會」，同時也在活動中向市民宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。（高雄市經發局提供）中 中央社
高雄市經發局1日起一連2天在中央公園商圈舉辦「高雄夜中央－集品好市體驗會」，同時也在活動中向市民宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。（高雄市經發局提供）中 中央社

許多民眾期待連鎖商業品牌進駐，高市經發局主動招商，近日宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。經發局表示，未來也會持續媒合業者進駐，帶動商圈發展。

經發局1日起一連2天在中央公園商圈舉辦「高雄夜中央-集品好市體驗會」，結合限定快閃市集與成果體驗展現在地業者轉型成績，同時也在活動中向市民宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店的好消息。

經發局今天新聞稿表示，針對市民期待的連鎖商業品牌，市府主動進行招商，接洽百家以上品牌業者，這次招商的すき家在2019年即是「高雄人最期待的商家」名單之一。市民期待的連鎖品牌，市府將繼續媒合，並帶動商圈發展。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁重視商圈市場，市府爭取預算投入改造，例如新崛江、中央公園商圈就以光環境意象造街，在街頂打造絢爛燈海帶動夜經濟，去年更加碼青年進駐商圈市場補助，促成逾百家業者進駐，並成立創生基地。

廖泰翔指出，為強化在地商業服務業營運體質，經發局委託專業團隊輔導，依業者需求量身打造，導入數位科技升級顧客服務、打造新營運模式及品牌形象，持續當企業最強後盾，帶領產業升級轉型提升競爭力。

經發局表示，「高雄夜中央-集品好市體驗會」結合市集與展覽讓民眾了解在地業者轉型成績，有超過20攤特色美食、文創業者快閃設攤，也有企業打造體驗館，吸引逾500人次民眾完成與送餐機器人互動、拍照等指定任務，展現轉型成果。

高雄市

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