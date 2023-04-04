迎接名勝世界壹號國際郵輪客 茂管處贈防疫小物遊高雄
名勝世界壹號郵輪今天在高雄港舉辦開航儀式，茂林國家風景區管理處配合國際郵輪客來訪，首航日致贈特色防疫小物給每位來訪的國際郵輪客，體驗南台灣高雄的熱情。
名勝世界郵輪是名勝世界渡假村的品牌延伸，總部設於新加坡，屬馬來西亞雲頂集團旗下，擁有名勝世界、雲頂夢號、名勝世界壹號等郵輪，而名勝世界壹號郵輪以高雄、香港雙母港模式營運，預計今年將停靠高雄78航次，帶來14萬國際旅客，整體觀光產值粗估16.8億元，乘坐郵輪來訪的遊客可規劃高雄在地遊程，充分體驗南台灣風情。
茂管處長柯建興表示，疫後解封迎來國際郵輪客，開心能共襄盛舉致贈防疫小物，讓遊客安心旅遊。茂管處指出，為了向國際旅客介紹高雄觀光圈，特別設計多語系摺頁，放置地點包含高鐵左營站、小港機場旅服中心、高雄市政府i-center、港務中心、義大世界、棧貳庫土開公司等，也會直接發送給乘坐郵輪來訪的遊客，讓遊客更加了解高雄觀光特色產業。
柯建興表示，茂管處去年整合高雄市轄區旅遊公協會、農特產業，成立「高雄觀光圈」，盤點及輔導40多家食、宿、遊、購、行特色業者，提供雙語及多元支付的服務，歡迎自由行郵輪客前來探訪高雄的在地特色店家，另外茂管處也運用高雄觀光圈據點及茂管處轄區內景點設計套裝遊程，讓遊客可以擇其所愛，玩翻高雄。
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