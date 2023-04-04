迎接名勝世界壹號國際郵輪客 茂管處贈防疫小物遊高雄

名勝世界壹號郵輪今天在高雄港舉辦開航儀式，茂林國家風景區管理處配合國際郵輪客來訪，首航日致贈特色防疫小物給每位來訪的國際郵輪客，體驗南台灣高雄的熱情。

名勝世界郵輪是名勝世界渡假村的品牌延伸，總部設於新加坡，屬馬來西亞雲頂集團旗下，擁有名勝世界、雲頂夢號、名勝世界壹號等郵輪，而名勝世界壹號郵輪以高雄、香港雙母港模式營運，預計今年將停靠高雄78航次，帶來14萬國際旅客，整體觀光產值粗估16.8億元，乘坐郵輪來訪的遊客可規劃高雄在地遊程，充分體驗南台灣風情。

茂管處長柯建興表示，疫後解封迎來國際郵輪客，開心能共襄盛舉致贈防疫小物，讓遊客安心旅遊。茂管處指出，為了向國際旅客介紹高雄觀光圈，特別設計多語系摺頁，放置地點包含高鐵左營站、小港機場旅服中心、高雄市政府i-center、港務中心、義大世界、棧貳庫土開公司等，也會直接發送給乘坐郵輪來訪的遊客，讓遊客更加了解高雄觀光特色產業。