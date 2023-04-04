高雄辦兒童節慈善餐會 邀弱勢孩童如小王子找心之所向

今天是兒童節，高雄承億酒店與慈善家孫先生一起做公益，邀請家扶中心、紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家的孩子到貳陸日全食餐廳，以童話文學「小王子」為主題共進歡樂午餐。現場有魔術表演、贈獎、飯店巡禮導覽，小朋友開心和承億吉祥物「夢獸憨吉」拍照留念。

孫先生與承億酒店更精心準備兒童節禮物，祝福孩子們勇敢揮灑未來，長大後一起成為對社會有所回饋的良善力量。

低調的孫先生多年來響應慈善事業，辦理多場兒童節、耶誕節餐會，更長期投身流浪動物、醫療領域、老人贍養等慈善捐助。他表示，近幾年受疫情影響，許多公益捐款及活動減少，因此希望在有限的能力中，透過活動達到拋磚引玉的效果，吸引更多善心人士加入公益的行列。

承億酒店執行副總經理李寰宇表示，孫先生是承億酒店俱樂部VIP成員，除自身熱心公益外，對承億酒店的公益項目更是大力支持，過年期間也贊助酒店年菜捐贈公益活動。

小朋友很喜歡這次活動主題《小王子》，小王子是一個純真無邪的孩子，看待世界的角度和成年人不同，因此才會有蛇吞大象以及裝在盒子裡的羊等內容；小王子透過旅行遇到不同的人、事、物，最後了解到什麼是生命中珍貴的，並且也學會了要對自己所愛的負責。