快訊

禍不單行！中山高南下麻豆戰備道5車追撞 4人送醫

中職／錯判悍將提前離壘「沒收1分」！聯盟懲處出爐

中職超扯誤判！悍將球迷氣炸「快手列印」抗議 愛爾達要重賞

衛生所長大風吹！2所未補實 高衛生局：醫療業務暫由醫學中心補位

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市衛生局最近調動一批衛生所所長，燕巢、湖內區衛生所所長未補實，衛生局長黃志中說，補人之前將由義大醫院、高醫協助，醫療服務不會中斷。圖／高雄市政府提供
高雄市衛生局最近調動一批衛生所所長，燕巢、湖內區衛生所所長未補實，衛生局長黃志中說，補人之前將由義大醫院、高醫協助，醫療服務不會中斷。圖／高雄市政府提供

高雄市衛生局最近調動一批衛生所所長，目前燕巢、湖內區衛生所所長還沒補實，衛生局長黃志中表示，補人之前將由義大醫院、高醫協助衛生所門診，醫療服務不會中斷。高雄市長陳其邁期許衛生所所長要能接地氣，成為居民健康的守護者。

高雄市目前有38個衛生所據點，人口龐大的鳳山區、三民區各有2處，新興、前金及鹽埕區在9年前合併成1處，考量原市區醫療資源較為豐沛，衛生所沒有提供醫療門診，原市區衛生所所長都是非醫師背景。高雄市原縣區鳳山、岡山、鳥松區在地醫療能量較充足，也沒有醫療門診，其餘行政區保持醫療門診運作，衛生所所長都由醫師擔任。

「偏鄉衛生所是麻雀雖小，但五臟俱全！」黃志中說，衛生所角色很基層，卻是守望市民健康的第一線尖兵，偏鄉衛生所編制小，所長是靈魂人物，所長要有一定格局，除了熟悉政策，對社區服務具備高度熱忱，也要投入居家醫療、巡迴醫療等，並扛起公衛等責任，必須和地方緊密連結。

高雄旗山、內門、橋頭、彌陀等衛生所所長是去年剛調整補實，本月1日高雄市衛生局發布三民區、鼓山區、新興區、旗津區衛生所所長人事令，尚有燕巢區、湖內區衛生所所長尚未補實，地方關注何時能補人？黃志中說，公開招聘作業正在進行，在補人之前，醫療業務由醫學中心協助，衛生所醫療服務不會有空窗期。

衛生所 衛生局 高雄市

延伸閱讀

高市出現第6例境外移入登革熱 東南亞病毒入侵風險高

連假第3天嘉義市區湧人車 文化路夜市人潮「提早爆滿」

台南市區老街、美食商圈人潮湧現 清明連假2天吸引20萬人潮

清明連假台南晴空舒爽 市區商圈一早逾4萬人逛街吃美食

相關新聞

小琉球租機車「一道刮痕」要賠全新爆糾紛 店家喊冤：有完整告知

清明5天連假，離島度假勝地屏東縣小琉球旅宿滿房，再現萬人登島榮景，不少遊客選擇租機車繞島觀光，未料昨日陳姓民眾一家南下遊...

高市出現第6例境外移入登革熱 東南亞病毒入侵風險高

高雄市昨日新增境外移入登革熱確診1例，也是今年的第6例。個案為3月27日自泰國入境的60多歲女性，29日至31日發燒、頭...

媒合連鎖業者進駐 經發局：日商Sukiya將到高雄展店

許多民眾期待連鎖商業品牌進駐，高市經發局主動招商，近日宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。...

近萬噸「澎湖輪」新船日本廣島下水 可望9月投入營運

新建「澎湖輪」今天在日本四國廣島縣尾道市瀨戶田工場舉行命名下水。澎湖縣副縣長林皆興代表前往見證，近萬噸的新船可望如期9月...

迎接名勝世界壹號國際郵輪客 茂管處贈防疫小物遊高雄

名勝世界壹號郵輪今天在高雄港舉辦開航儀式，茂林國家風景區管理處配合國際郵輪客來訪，首航日致贈特色防疫小物給每位來訪的國際...

高雄辦兒童節慈善餐會 邀弱勢孩童如小王子找心之所向

今天是兒童節，高雄承億酒店與慈善家孫先生一起做公益，邀請家扶中心、紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家的孩子到貳陸日全食餐廳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦