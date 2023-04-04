衛生所長大風吹！2所未補實 高衛生局：醫療業務暫由醫學中心補位

高雄市衛生局最近調動一批衛生所所長，目前燕巢、湖內區衛生所所長還沒補實，衛生局長黃志中表示，補人之前將由義大醫院、高醫協助衛生所門診，醫療服務不會中斷。高雄市長陳其邁期許衛生所所長要能接地氣，成為居民健康的守護者。

高雄市目前有38個衛生所據點，人口龐大的鳳山區、三民區各有2處，新興、前金及鹽埕區在9年前合併成1處，考量原市區醫療資源較為豐沛，衛生所沒有提供醫療門診，原市區衛生所所長都是非醫師背景。高雄市原縣區鳳山、岡山、鳥松區在地醫療能量較充足，也沒有醫療門診，其餘行政區保持醫療門診運作，衛生所所長都由醫師擔任。

「偏鄉衛生所是麻雀雖小，但五臟俱全！」黃志中說，衛生所角色很基層，卻是守望市民健康的第一線尖兵，偏鄉衛生所編制小，所長是靈魂人物，所長要有一定格局，除了熟悉政策，對社區服務具備高度熱忱，也要投入居家醫療、巡迴醫療等，並扛起公衛等責任，必須和地方緊密連結。

高雄旗山、內門、橋頭、彌陀等衛生所所長是去年剛調整補實，本月1日高雄市衛生局發布三民區、鼓山區、新興區、旗津區衛生所所長人事令，尚有燕巢區、湖內區衛生所所長尚未補實，地方關注何時能補人？黃志中說，公開招聘作業正在進行，在補人之前，醫療業務由醫學中心協助，衛生所醫療服務不會有空窗期。