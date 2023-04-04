小琉球租機車「一道刮痕」要賠全新爆糾紛 店家喊冤：有完整告知
清明5天連假，離島度假勝地屏東縣小琉球旅宿滿房，再現萬人登島榮景，不少遊客選擇租機車繞島觀光，未料昨日陳姓民眾一家南下遊玩卻與店家發生消費糾紛，還車時因機車前斜板一道刮痕，被店家要求整塊換新，雙方爆發爭吵，陳女上網發文控訴遭到店家威脅，店家則喊冤皆有完整告知。
陳姓女子表示，連假期間安排到小琉球度假，2天用車期間依規定正常騎乘，老公載著10歲女兒，全程時速不超過40公里，停車時也小心避免被擦撞，還車時店家檢查發現機車前斜板有一道刮痕，卻被要求機車需全新毫髮無傷，她認為需負擔更換整面板子的費用不合理。
陳女的先生事後配合修車行估價也完成賠償，但當店家人員聽到陳女說要上google留言評論時，雙方發生爭吵互持手機錄影，她將影片發上網無奈留言「整個假期的好心情都沒了」，更控店家「堵人」驚嚇到自身年幼女兒。
店家喊冤，「完全是不實指控」，指租賃過程僅有先生到場，有完整告知他機車是全新車，還車時會逐一檢查，他也接受簽下租賃合約書，事後發現車前斜板有刮痕，向他解釋板子無法切割需整塊更換，先生當下也接受估價賠償850元，另絕無攔截客人，是先生急著搭船，才會載他到碼頭，要求陳女下架所有的文字與影片，保留法律追訴權。
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