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高市出現第6例境外移入登革熱 東南亞病毒入侵風險高
高雄市昨日新增境外移入登革熱確診1例，也是今年的第6例。個案為3月27日自泰國入境的60多歲女性，29日至31日發燒、頭痛、噁心嘔吐、左手掌內部紅疹等症狀；31日檢驗登革熱NS1快篩陰性。疾管署實驗室今發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性、登革病毒第四型。
高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，個案經疫調於3月27日自泰國入境，除楠梓區居住地外，3月28日曾至大社區菜市場停留約1小時。
根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國，今年登革熱病例數已高於去年同期；馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢；印尼則是多地發生疫情。目前邊境管制開放之下，特別提醒往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。
潘炤穎說，對於境外移入高風險族群，衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險透過病媒蚊延伸至周邊社區。
高雄市長陳其邁提醒，東南亞國家登革熱疫情嚴峻，呼籲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈250元禮券。返國後14天內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，請盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史，尤其請醫師提高警覺TOCC旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，並通報落實抽血採檢。高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，查詢https://reurl.cc/9Vx55Y，可在抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。
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