高市出現第6例境外移入登革熱 東南亞病毒入侵風險高

高雄市昨日新增境外移入登革熱確診1例，也是今年的第6例。個案為3月27日自泰國入境的60多歲女性，29日至31日發燒、頭痛、噁心嘔吐、左手掌內部紅疹等症狀；31日檢驗登革熱NS1快篩陰性。疾管署實驗室今發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性、登革病毒第四型。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，個案經疫調於3月27日自泰國入境，除楠梓區居住地外，3月28日曾至大社區菜市場停留約1小時。

根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國，今年登革熱病例數已高於去年同期；馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢；印尼則是多地發生疫情。目前邊境管制開放之下，特別提醒往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。

潘炤穎說，對於境外移入高風險族群，衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險透過病媒蚊延伸至周邊社區。