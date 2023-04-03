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「台灣祭」3日吸引逾百萬人次 建立屏東墾丁獨立音樂品牌

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東墾丁「台灣祭」最終日由玖壹壹壓軸劃下圓滿句點，3天下來突破百萬人次。圖／屏東縣政府提供
屏東墾丁「台灣祭」最終日由玖壹壹壓軸劃下圓滿句點，3天下來突破百萬人次。圖／屏東縣政府提供

屏東墾丁「台灣祭」最終日由玖壹壹壓軸劃下圓滿句點，3天湧入逾百萬人次，恆春在地人有感「和以往的音樂活動很不一樣」；屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是獨立的音樂聖地，今年風潮再起更勝往年，建立4月春天就是要來墾丁瘋音樂的品牌印象。

鄞鳳蘭表示，前幾年台灣尾音樂慶典一度式微，甚至出走，「但離開墾丁，味道就是不對」，近年推出台灣祭重啟火花，雖剛邁入第3年，但人潮逐年增多，尤其青年學子在網路的討論更是發燙，口碑發酵和連假加持下，人潮持續累進，3天下來突破1百萬人次。

5大舞台區整天滿場，金曲樂團潑猴、麋先生、神棍樂團及大嘻哈時代全明星陣容都來，樂迷大讚「是最佛心的演出陣容！」、「史上最高CP值音樂祭！」。晚間玖壹壹登場，帶動萬人從頭唱到尾，將氣氛帶到最高點，相約明年再來！

隨著台灣祭結束，另一個大型音樂品牌「屏東三大日音樂節」緊接於4月7日至9日在縣立體育館前草地登場，3天邀請徐懷鈺、盧廣仲、蕭閎仁、郭靜、蔡健雅、宇宙人、理想混蛋等重量級卡司，歡迎各地粉絲再衝一波，享受屏東4月音樂天。

相關活動訊息，請至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書及或上縣府官網查詢。

屏東墾丁「台灣祭」在碧海藍天下開唱，今日劃下圓滿句點，另一個大型音樂品牌「屏東三大日音樂節」緊接於4月7日至9日登場。圖／屏東縣政府提供
屏東墾丁「台灣祭」在碧海藍天下開唱，今日劃下圓滿句點，另一個大型音樂品牌「屏東三大日音樂節」緊接於4月7日至9日登場。圖／屏東縣政府提供
屏東獨立音樂品牌「台灣祭」今結束，3天吸引逾百萬人次。圖／屏東縣政府提供
屏東獨立音樂品牌「台灣祭」今結束，3天吸引逾百萬人次。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 墾丁 恆春

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