影／紙風車「雞城故事」高雄衛武營開演 萬名親子樂翻天

高雄市教育局今晚在衛武營榕園廣場，邀紙風車劇團演出「雞城故事」，現場湧入萬名親子同樂。市長陳其邁與「愛虎」、「高雄熊」大玩偶入場，大朋友和大朋友都開心互動。

許多親子趕在下午就來排隊，希望在舞台前搶個好位子。陳其邁與愛虎、高雄熊，在開演前一起「愛虎大遊行」，現場小朋友看到這麼多隻愛虎與高雄熊，非常興奮，尖叫聲不斷。雞城故事裡的「雞市長」與「雞民」們也粉墨登場，為大小朋友帶來精彩的演出。

陳其邁祝福小朋友兒童節快樂！現場近1萬名大人、小孩一起看戲過兒童節，開演前送出3千份雞城故事鉛筆組與紀念貼紙，給來看戲的小朋友，親子覺得「高雄今年兒童節真好玩！」