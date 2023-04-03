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高捷鹽埕埔站免費VR體驗 一窺愛麗絲仙境夢幻

中央社／ 高雄3日電
高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」現有VR作品「好奇的愛麗絲」，清明連假期間吸引不少民眾攜家帶眷到場參觀。（高雄市經發局提供）
高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」現有VR作品「好奇的愛麗絲」，清明連假期間吸引不少民眾攜家帶眷到場參觀。（高雄市經發局提供）

全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高捷鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」。連假期間不妨來趟免費體驗VR奇幻異想之旅。

由高雄市政府經發局與HTC合作引進VIVE Arts與英國V&A博物館推出的VR遊戲，讓民眾親身體驗愛麗絲夢遊仙境的奇幻世界。這項適合親子VR體驗自3月29日開放以來，由於解題情節有趣，許多動態場景畫面逼真有身歷其境感覺，民眾反應熱烈。

經發局今天新聞稿表示，作品透過VR體驗化身為愛麗絲踏上一場仙境中的互動冒險之旅，喝下藥水後還會像愛麗絲一樣身體忽然變大又變小，體驗現實中不可能實現的經歷，進入由冰島插畫家Kristjana S.Williams根據原著打造場景。跟隨白兔先生尋找遺失手套、解開毛毛蟲天馬行空謎題、拜訪紅心皇后槌球花園，與撲克牌士兵進行一場不公平比賽，並與更多仙境中角色一起重溫愛麗絲夢境中經典時刻。

經發局長廖泰翔說，好玩新奇型態展，讓穿越愛麗絲世界旅程從不可能化為可能。元宇宙（Metaverse）是近年科技界最夯趨勢，市府一直致力將最新科技、創新表演等型態帶給市民。

推動在地5G及元宇宙科技產業應用，透過邀請國內外大廠「以大帶小」模式合作，為亞灣開創新局及無限商機，正如這次HTC與「愛吠的狗」聯手策展，致力推廣最新數位科技內容，引領新科技應用與服務落腳高雄。

經發局指出，去年成立的「O2元宇宙體驗館」，委由高雄在地新創團隊「愛吠的狗」娛樂股份有限公司維運，期提供新創公司技術驗證場域；另也提供在地民眾最新科技體驗，鏈結地方資源打造全新體驗與商業模式，同時帶動經濟發展。

「愛麗絲：越奇越怪」即日起至6月30日，每日14時至20時（例假日11時至21時；每週二、四休館）橘線鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」展出。

全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」，體驗民眾帶著VR眼鏡進入故事空間。（高雄市經發局提供）
全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」，體驗民眾帶著VR眼鏡進入故事空間。（高雄市經發局提供）

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