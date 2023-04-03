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愛河灣開放SUP獨木舟水上遊憩 水聯盟：一大突破！

聯合報／ 記者古和純蔡容喬／高雄即時報導
高雄市愛河灣部分區域開放非動力水域遊憩活動。圖／高雄市政府海洋局提供
高雄市愛河灣部分區域開放非動力水域遊憩活動。圖／高雄市政府海洋局提供

高雄市府海洋局延伸「還河於民」開放水域，推廣高雄新地標-愛河灣，自3月底公告，開放民眾自行攜帶立式划槳SUP、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，並穿著符合規定的救生衣，經實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩。對此，台灣開放水域聯盟成員直言，「這是一大突破！」

為持續提供市民更多親水空間，高雄市府協調台灣港務公司部分商港範圍，開放做水域遊憩活動，即日起民眾可在愛河灣非動力水域遊憩活動區，從事立式划槳(SUP)、獨木舟、泛舟艇等手划船浮具、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動。

為落實行政院「向海致敬」及延續愛河「還河於民」政策，高雄市自4年前即陸續開放愛河部分水域，民眾只要掃描 QR Code 實名登記後，即可下水遊憩。對於市府宣布開放愛河灣水域供民眾下水，水聯盟成員吳國維直言，「這是一大突破！」

吳國維表示，愛河灣屬於高雄港範圍，主管單位是港務局，過去在開放水域運動上被視為鐵板一塊，市府光是能跟港務公司協調成功，讓民眾可以在該區域做獨木舟及SUP水上活動，就是一大加分；放眼全國，至今也沒有其他縣市政府敢在港口區開放民眾水域活動。

因為開放措施才剛宣布，吳國維還未前往「開箱」，興奮的說非常期待；對於，高市府勇於突破現狀，吳國維認為，這對很多獨木舟玩家是很正面的鼓勵，相信會吸引更多玩家來高雄從事水上及相關觀光活動，「其他縣市實在落後太多，應該趕快跟進高雄腳步。」

對此，海洋局漁業行政科長莊士鋒表示，愛河灣在假日期間，配置2名救生員，平日至少1名，開放時間為每日上午6時許至晚間7時許。相關配套設施如廁所、簡易沖洗設施等都有設置齊全，莊士鋒強調，「還河於民」就是讓民眾以最輕鬆安全的方式能下水遊憩，但他仍提醒民眾，須符合下水前的公告規範，應自行備妥救生衣及海上活動的相關浮具，以維護自身安全，現場並無相關遊憩業者合法提供對應服務。

而吳國維也提醒，港區可能有船舶航線通過，以及環保船、交通船行經，一般初學者民眾較不適合直接下水，建議還是先從愛河水域練習，或是由專業者帶領，並與船隻保持安全距離，這就需要一定的教育與宣導，政府在開放之際，應一併規畫配套相關措施。

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