把閱讀變好玩 跟著神探狗汪汪到林園圖書館尋寶趣

金鼎獎作家廖健宏及林秀穗是高雄在地作家，廖健宏設計三款《神探狗汪汪》繪本主角圖樣，獨家授權予高市圖林園分館製做《神探狗汪汪》系列馬克杯、杯墊、滑鼠墊各100份，做為「跟著神探狗汪汪到林園圖書館～尋寶趣」圖書館閱讀集點活動贈品，邀親子春假到圖書館閱讀。

廖健宏及林秀穗著有《稻草人》、《小丑、兔子、魔術師》、《癩蝦蟆與變色龍》、《進城》等繪本，還有《黑西裝叔叔》、《糞金龜的成長日記》、《死神與男孩》等系列散文小說。兩位高雄在地作家是得獎常勝軍，所寫的書很適合全齡閱讀。

高市圖林園分館主任李文娟表示，兩年前開始邀請廖健宏和林秀穗到林園區六所國小巡迴演講，兩人著作中的其中一本《神探狗汪汪》，有許多延伸閱讀童話故事的圖畫小秘密，可做其他35本童話故事書的延伸閱讀，如有家長的陪伴更能事半功倍。

作家與館方半年前開始發想構思這次活動，如何讓家長帶領小朋友進入圖書館，把圖書館閱覽室當成尋寶的遊戲場，依著《神探狗汪汪》繪本中的線索，找出這些與線索有關的童畫故事書，然侯借書與小朋友一起共讀。李文娟說，閱讀是需要鼓勵的，借到其中10本線索書即可兌換獨家《神探狗汪汪》杯墊，再到林園分館及林園二館各借5本書，再兌換《神探狗汪汪》馬克杯或滑鼠墊。

小朋友的閱讀如有家長帶領陪伴，將閱讀養成習慣的機會更高。已經換到贈品馬克杯的王公國小二年級學童戴耀陞，是林園圖書館周六故事活動的常客，他說這本故事書很有趣，自己一定要像神探狗汪汪一樣，繼續把其他線索書籍找出來。