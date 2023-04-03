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清明連假第三天國道、市區湧車流 高雄商圈百貨大熱門
清明連假第三天上午，不少民眾闔家出遊，國道及市區均出現明顯車流，各觀光景點路況大致良好。交通局智慧運輸中心預估，今日市區車流預計在下午2點到6點達到高峰，民眾若要前往各大商圈百貨，建議多利用公共運輸前往。
交通局表示，上午國道1號北向楠梓至高科路段、國道10號東向左營至鼎金系統路段、國道10號東向燕巢至燕巢系統路段車多；台88東向鳳山至大寮因發生事故，回堵國1南向主線，造成中正路東向短暫車多壅塞，已在路口員警疏導下排除，至於其餘幹道車行速度尚稱順暢，平均行車速度多可維持40公里以上。
各大墓區周邊週邊及聯外道路部分，車流秩序大致良好、車速正常。
市區主要景點，以動物園附近為熱點，目前周邊停車場均已滿載，其餘各景點路況大致良好，預計駁二地區午後周邊停車場也將滿場。
此外，交通局表示，各大商圈百貨均出現明顯車流，預計今日市區車流將在下午2點到6點達到高峰，籲出遊民眾多利用公共運輸工具前往。
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