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清明連假第三天國道、市區湧車流 高雄商圈百貨大熱門

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
連假第三天民眾闔家出遊，高雄市中正一路通往國道方向車流壅塞。圖／截自高雄市即時交通資訊服務網
連假第三天民眾闔家出遊，高雄市中正一路通往國道方向車流壅塞。圖／截自高雄市即時交通資訊服務網

清明連假第三天上午，不少民眾闔家出遊，國道及市區均出現明顯車流，各觀光景點路況大致良好。交通局智慧運輸中心預估，今日市區車流預計在下午2點到6點達到高峰，民眾若要前往各大商圈百貨，建議多利用公共運輸前往。

交通局表示，上午國道1號北向楠梓至高科路段、國道10號東向左營至鼎金系統路段、國道10號東向燕巢至燕巢系統路段車多；台88東向鳳山至大寮因發生事故，回堵國1南向主線，造成中正路東向短暫車多壅塞，已在路口員警疏導下排除，至於其餘幹道車行速度尚稱順暢，平均行車速度多可維持40公里以上。

各大墓區周邊週邊及聯外道路部分，車流秩序大致良好、車速正常。

市區主要景點，以動物園附近為熱點，目前周邊停車場均已滿載，其餘各景點路況大致良好，預計駁二地區午後周邊停車場也將滿場。

此外，交通局表示，各大商圈百貨均出現明顯車流，預計今日市區車流將在下午2點到6點達到高峰，籲出遊民眾多利用公共運輸工具前往。

前往高雄壽山動物園的要道鼓山二路上午湧現車流。圖／截自高雄市即時交通資訊服務網
前往高雄壽山動物園的要道鼓山二路上午湧現車流。圖／截自高雄市即時交通資訊服務網

國道 公共運輸 停車場

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