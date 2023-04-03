7旬阿嬤婦追五月天體力不支 警溫馨載送趕上演唱會

樂團五月天在高雄舉辦4場演唱會，昨晚最終場落幕。74歲許姓婦人在1日搭捷運到世運站要看演唱會卻體力不支，警方及時溫馨載送才讓她與女兒趕上演唱會順利圓夢。

五月天演唱會除場內上演回憶殺溫馨場面外，場外也有暖心故事。許姓婦人是資深五迷，1日與兩個女兒從台南搭高鐵至高雄追星，轉乘捷運到世運站後，許婦拄著輕量手杖步行，約走了300公尺就覺得膝蓋不適。女兒眼看演唱會再30分鐘就要開始，情急之下跟路口的警察求助。

左營警分局發布新聞稿表示，女兒看媽媽腳力不夠，但演唱會即將開唱才向警方求助。當時路口距離演唱會搖滾區入口處還有超過1公里，許婦的步行速度無法趕上，因此通報巡邏警員蔡沛修、吳權峰前來協助。

警察到場後決定用巡邏機車載許婦至入口處，許婦不斷感謝警察協助，在騎車閒聊時提到，她喜歡五月天20多年，2年前因故無法聽到五月天演唱會，這次無論如何都要參與。

許婦說，因為她的膝蓋近期要開刀，術後需要休養好一陣子，而自己年事已高，也許這次會是人生中最後一次參加演唱會。兩名女兒知道自己的心願後也非常孝順，搶到搖滾區前排的門票，陪自己一起看演唱會。

此外，五月天昨晚的最終場也有溫馨故事，捷運警察許清華跟老婆是資深五迷，好不容易搶到票卻因演唱會勤務無法休假，改由兒子陪老婆聽演唱會。妻兒昨晚聽演唱會前特地到捷運站探班，許清華與兒子相擁的畫面相當溫馨。