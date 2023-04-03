大專青年預聘計畫媒合學校企業 提供補助訓練留任獎金

畢業季快到了，為協助在校青年順利銜接職場，鼓勵重點產業廠商提早入校儲備新血，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，提供在校青年更多參訓機會，受理申請期限到112年4月15日，邀學校及企業踴躍參與。

「大專青年預聘計畫」是由大專校院結合符合國家重點產業，且員工規模50人以上的企業，對畢業前1年的大專青年提供360小時以上的訓練，訓練期間指派資深員工擔任職場導師，訓練期間最長為12個月。

勞動部高屏澎東分署陸續舉辧說明會及媒合活動，分署長郭耿華帶同仁拜訪轄區內各大專校院校長、副校長，說明並推廣計畫。目前轄區已有國立高雄科技大學、正修科技大學、輔英科技大學等大專校院有意參與，事業單位則有燁聯鋼鐵公司、聚和國際公司、漢翔航空工業公司等27家公司願意提供訓練職缺。透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年投入重點產業，習得所需技能，畢業後無縫接軌職場。