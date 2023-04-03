大專青年預聘計畫媒合學校企業 提供補助訓練留任獎金
畢業季快到了，為協助在校青年順利銜接職場，鼓勵重點產業廠商提早入校儲備新血，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，提供在校青年更多參訓機會，受理申請期限到112年4月15日，邀學校及企業踴躍參與。
「大專青年預聘計畫」是由大專校院結合符合國家重點產業，且員工規模50人以上的企業，對畢業前1年的大專青年提供360小時以上的訓練，訓練期間指派資深員工擔任職場導師，訓練期間最長為12個月。
勞動部高屏澎東分署陸續舉辧說明會及媒合活動，分署長郭耿華帶同仁拜訪轄區內各大專校院校長、副校長，說明並推廣計畫。目前轄區已有國立高雄科技大學、正修科技大學、輔英科技大學等大專校院有意參與，事業單位則有燁聯鋼鐵公司、聚和國際公司、漢翔航空工業公司等27家公司願意提供訓練職缺。透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年投入重點產業，習得所需技能，畢業後無縫接軌職場。
高屏澎東分署長郭耿華指出，「大專青年預聘計畫」為鼓勵大專院校與企業共同參與，學校端申請大專就業學程最高可補助80萬元，企業端每訓練一人最高補助7.2萬元。此外，受訓的青年學子畢業後以正職留任企業滿一個月，還可領取1萬元留任獎勵金。有意願參與計畫的大專校院、企業，今年4月15日前可辦理申請，洽詢電話07-8210171分機1332王小姐。相關資訊可上青年職訓資源網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言