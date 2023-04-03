高雄五月天、大港開唱最終日 16萬人散場1小時內完運
天團五月天及大港開唱最終場2日晚間在高雄順利落幕，市府統計，兩場演唱會約有近16萬人參與，五月天演唱會散場時間約67分鐘、大港開唱演唱會散場約45分鐘疏運完成。
高雄捷運公司統計，2日搭乘捷運從R17世運站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數，預估全日超過24萬人次；往返高鐵左營站及高雄車站接駁車也載運約8325人次。
高市府由秘書長郭添貴坐鎮主場館應變中心緊盯疏運工作，高雄捷運紅線、橘線及輕軌並持續加密班次提高疏運量能；捷運公司更緊盯各站監視畫面與進出站數據，五月天世運場演唱一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢；捷運橘線、輕軌配合大港開唱加密班距，讓歌迷們散場後順利搭乘。
交通局表示，自3月18日BLACKPINK演唱會開唱以來，高雄捷運共計疏運138萬人次，為分流捷運人潮，世運、巨蛋演唱會更在散場時加派接駁車263輛、並動員警義交及各局處工作人員約3300人次，各場演唱會均能快於原訂目標時間內完成疏運，創下疏運新紀錄。
高市府感謝民眾配合交通疏運，也邀請歌迷們清明連假繼續留在高雄，持加食延暢券前往夜市商圈品嘗高雄美食，並使用便捷的公共運輸遊覽高雄城市景點。
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