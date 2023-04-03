墾丁台灣祭人氣完勝高雄大港開唱 樂迷喊：謝謝小米姐姐「請客」
屏東縣政府延續墾丁「春吶」音樂熱打造的「台灣祭」今天第2天，次日人潮比首日更多，主辦單位表示連2天累計超過60萬人次；縣長周春米晚上也到場和樂迷同樂並高喊「與樂迷夢回墾丁」，昨天才在小巨蛋圓夢的大馬鬼才歌手黃明志，壓軸演出帶來小巨蛋濃縮版，嗨翻樂迷。董事長樂團驚見人氣更勝高雄大港開唱，台下樂迷也喊出「謝謝小米姐姐『請客』」。
台灣祭為期3天，國內外上百組獨立樂團在5個舞台輪番演唱，眇府原預估3天可吸引40萬人次，沒想到首日就湧入爆量人潮，不只大灣遊憩區會場人潮滿滿，緊臨的墾丁大街也擠得水洩不通，城開不夜，盛況比過年還熱鬧。主辦單位依據中華電信數據統計，首日達到32萬人次，加上今天已衝破60萬人次。
「大家爽不爽？」、「明年還要不要再辦？」周春米晚上7時趕到會場與樂迷一同感受盛況，還客串主持人介紹董事長樂團出場，簡短不到1分鐘，讓舞台純粹留給音樂，意外掀起一波高潮。周春米也熱愛歌唱，台灣祭開唱3天，她開心歡迎樂迷來到南國島嶼風情的墾丁享受音樂 釋放壓力、盡情揮灑青春。
縣府傳播暨國際事務處說，參與台灣祭的以18至29歲年青族群居多，不少都是高中、大學生來朝聖，特別開立2個line群組方便他們相揪結伴，可分攤住宿和租車費用，1個line群組員額上限5000人，2個群組都是滿額，至少有1萬人在線上討論，許多人相約3天都要泡在台灣祭裡。
台灣祭活動從上午11時開唱，白天墾丁地區太陽炎熱高溫，仍擋不住年青人的熱力，一早就有許多樂迷到場卡位，只為在最近距離感受音樂渲染，舞台區從白天就擠爆，主舞台由台灣潛力新秀康士坦變化球打頭陣，舞台上樂團魅力開唱，台下樂迷跟著節奏隨興搖擺，現場青春氣息湧動，一起嗨歌跳動，更彷彿地動般震撼，嗨到不行。
前一天剛在台北小巨蛋舉辦完演唱會的大馬鬼才黃明志今天壓軸演出，帶來樂團加上舞群，讓現場樂迷驚嘆「根本小巨蛋完整移師墾丁！」、樂迷欲罷不能；黃明志受到現場萬人支持的情緒感染，表示這是他首次墾丁演出，真得很感動，感謝小米姐姐邀請，有機會一定要再回來。
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