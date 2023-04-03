墾丁台灣祭人氣完勝高雄大港開唱 樂迷喊：謝謝小米姐姐「請客」

屏東縣政府延續墾丁「春吶」音樂熱打造的「台灣祭」今天第2天，次日人潮比首日更多，主辦單位表示連2天累計超過60萬人次；縣長周春米晚上也到場和樂迷同樂並高喊「與樂迷夢回墾丁」，昨天才在小巨蛋圓夢的大馬鬼才歌手黃明志，壓軸演出帶來小巨蛋濃縮版，嗨翻樂迷。董事長樂團驚見人氣更勝高雄大港開唱，台下樂迷也喊出「謝謝小米姐姐『請客』」。

台灣祭為期3天，國內外上百組獨立樂團在5個舞台輪番演唱，眇府原預估3天可吸引40萬人次，沒想到首日就湧入爆量人潮，不只大灣遊憩區會場人潮滿滿，緊臨的墾丁大街也擠得水洩不通，城開不夜，盛況比過年還熱鬧。主辦單位依據中華電信數據統計，首日達到32萬人次，加上今天已衝破60萬人次。

「大家爽不爽？」、「明年還要不要再辦？」周春米晚上7時趕到會場與樂迷一同感受盛況，還客串主持人介紹董事長樂團出場，簡短不到1分鐘，讓舞台純粹留給音樂，意外掀起一波高潮。周春米也熱愛歌唱，台灣祭開唱3天，她開心歡迎樂迷來到南國島嶼風情的墾丁享受音樂 釋放壓力、盡情揮灑青春。

縣府傳播暨國際事務處說，參與台灣祭的以18至29歲年青族群居多，不少都是高中、大學生來朝聖，特別開立2個line群組方便他們相揪結伴，可分攤住宿和租車費用，1個line群組員額上限5000人，2個群組都是滿額，至少有1萬人在線上討論，許多人相約3天都要泡在台灣祭裡。

台灣祭活動從上午11時開唱，白天墾丁地區太陽炎熱高溫，仍擋不住年青人的熱力，一早就有許多樂迷到場卡位，只為在最近距離感受音樂渲染，舞台區從白天就擠爆，主舞台由台灣潛力新秀康士坦變化球打頭陣，舞台上樂團魅力開唱，台下樂迷跟著節奏隨興搖擺，現場青春氣息湧動，一起嗨歌跳動，更彷彿地動般震撼，嗨到不行。