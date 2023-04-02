衛武營氣墊樂園超好玩！3日晚紙風車演出「雞城故事」

慶祝兒童節，高雄市府教育局今天下午在衛武營都會公園舉辦YOYO家族見面會，現場還有氣墊樂園、街頭藝人表演及文創美食市集，大人小孩有吃又有玩，親子同樂High翻天。4月3日晚上7點在衛武營榕園廣場，由紙風車劇團演出「雞城故事」，從晚上5點30分開始發送3千份雞城故事鉛筆組及紀念貼紙。

YOYO家族的草莓姐姐、星星哥哥、天竺鼠姐姐、百香果姐姐、鳳梨哥哥、蔓越莓姐姐，以及卡通明星YOYOMAN、阿奇、波力，今天下午在衛武營都會公園陪小朋友唱跳，還有精采的魔術表演、有獎徵答及互動遊戲。小朋友開心邊唱邊跳，舞台下直接變成演唱會搖滾區。

家長說，高雄除了五月天、張惠妹跟大港開唱，也為小朋友舉辦了專屬的演唱會。

現場還有小朋友最愛的氣墊樂園，氣墊跳跳屋與滑梯及旋轉木馬、搖滾飛車、旋轉咖啡杯、海盜船、小火車、搖滾飛車等遊樂設施，免費讓小朋友玩，讓小朋友盡情FUN電。

教育局表示，下午3點至晚上8點的「哈囉生活市集」，有許多特色美食及文創小物，限定美食有「想不到Mobile kitchen」橘色老餐車的古巴三明治、外脆內Q的「Memo雞蛋仔」、國宴點心「明宏拔絲地瓜」，以及堅持不添加任何人工添加物的「Car緊來脆皮雞蛋糕」等，親子好逛又好玩。