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最讚一日遊景點 高雄旗津海水浴場4月開放

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供

一向是遊客到高雄必訪景點的旗津海水浴場，4月起至10月正式開放，民眾戲水外還可吃海產、順遊附近景點，高雄市觀光局已備好救生相關機具並完成保養檢修，準備迎接戲水人潮及衝浪愛好者到來。

旗津海水浴場位於旗津廟前路底附近海岸，沙質細軟、海水清澈，且不收門票，全年都適合觀海踏浪，4月起進入春夏旺季，吸引大批玩水人潮，也有不少衝浪愛好者到此衝浪。

高雄市觀光局長高閔琳表示，民眾搭乘渡輪到旗津遊玩，下船後沿著廟前路走，沿途會經過旗津天后宮，民眾參拜後，可到各家海產店、特色小吃攤大快朵頤，再前往路底旗津海岸公園看海看大船。

此外，以旗津海岸公園為中心，適合規畫一日行程，遊客可順遊附近的旗后燈塔、旗后砲台、彩虹教堂、星空隧道、黃金海韻大貝殼、風車公園等景點。

針對喜歡玩水的民眾，旗津海水浴場旁設有沖水設備及洗手間等公共設施，方便戲水民眾使用。為因應4月海水浴場開放，觀光局位於旗津海水浴場前的旗津救生站配置有7名救生員，2台沙灘車、2台水上摩托車以及其他水上裝備，已完成相關機具保養檢修，迎接遊客來臨。

長期在旗津經營衝浪生意的鄭姓業者表示，旗津的浪屬於小型，適合初學者，南部衝浪愛好者也常到此就近戲水衝浪，期待疫後觀光人潮持續回流，帶來更多旅遊商機。

高雄市觀光局表示，民眾戲水需注意身體狀況及天候變化，避免發生危險，相關旅遊資訊，請上觀光局官網「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

高雄旗津海水浴場開放，適合遊客規畫一日行程，戲水外還可順遊廟前街海產店及旗后燈塔、彩虹教堂、風車公園等景點。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場開放，適合遊客規畫一日行程，戲水外還可順遊廟前街海產店及旗后燈塔、彩虹教堂、風車公園等景點。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津海水浴場4月開放，戲水人潮及衝浪愛好者再度湧現。圖／高雄市觀光局提供

海水浴場 觀光局 高雄市

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