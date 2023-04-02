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演唱會經濟發酵 高雄市商家業績狂漲3成

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
五迷曾小姐跟友人演唱會前K歌享優惠，看完演唱會再到商圈夜市續攤，活動滿滿。圖／高雄市經發局提供
五迷曾小姐跟友人演唱會前K歌享優惠，看完演唱會再到商圈夜市續攤，活動滿滿。圖／高雄市經發局提供

阿妹、五月天、大港開唱本周起在高雄接力登場，又碰上清明連假出遊人潮，高雄市經發局串連店家推出「高雄夜chill處」專案，讓歌迷憑票根兌換商圈夜市優惠券，成功帶動來客數及營收，至少成長3成以上。

高雄市經發局長廖泰翔表示，3月起高雄演唱會估計吸引40萬歌迷湧入，市府跨局處推出加食延暢專案，經發局更串連百家特色店家及12家百貨業者，推出「高雄夜chill處」專案，提供歌迷專屬店家優惠，以及45處商圈夜市優惠券。

經發局另精心盤點8大私房路線，推薦歌迷深度暢玩高雄，不論是夜經濟特色店家或是夜市攤商，平均至少都有3成的業績成長。

此外，知名網紅UG3月31日開唱前抵達高鐵左營站，實地體驗換券流程，不到10秒領到50元商圈夜市優惠券，他直呼「充分感受到高雄的熱情！」

五迷曾小姐跟友人在演唱會前一天，到高雄夜chill處合作店家大帑殿消費，憑票根有歡唱8折優惠，看完演唱會後再到商圈夜市續攤。「高雄市活動很精采，超OK的啦！」

大帑殿KTV行銷公關李杏秋表示，高雄近期演唱會一棒接一棒，帶動觀光人潮，經發局推動「高雄夜chill處」方案，演唱會期間業績至少成長3成，歡迎歌迷朋友演唱會後來嗨唱吃宵夜續攤，憑票可享8折優惠。

鄰近大港開唱的鹽埕埔夜市副主委王秉毅表示，大港開唱明顯帶動夜市人潮，各攤美食大排長龍，加倍備料仍提早被掃光收攤，攤商們都露出疫情後久違的滿足笑容。

經發局表示， 4月3日起配合阿妹演唱會，將保留三多、中央公園、美麗島、高雄車站、巨蛋、左營等6兌換點，發放至16日止，呼籲歌迷朋友把握機會現換現用，票根不會收走，演唱會開始前也能兌換，優惠券需於5月31日前使用完畢。更多活動資訊、推薦路線及合作店家名單請至加食延暢官網查詢。

加食延暢官網：khafterparty.com

精選商圈夜市路線行程：khafterparty.com.tw/khnpmap/

上百家優惠店家：khafterparty.com/khnpmapchill/

知名網紅、大港開唱表演藝人UG實際領券，大讚「高雄太寵粉！」圖／高雄市經發局提供
知名網紅、大港開唱表演藝人UG實際領券，大讚「高雄太寵粉！」圖／高雄市經發局提供
五月天、張惠妹演唱會及大港開唱接力登場，高雄夜市人潮平均成長3成。圖／高雄市經發局提供
五月天、張惠妹演唱會及大港開唱接力登場，高雄夜市人潮平均成長3成。圖／高雄市經發局提供

夜市 演唱會 大港開唱

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