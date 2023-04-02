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影／小琉球湧入萬人… 早餐店人龍排百公尺 居民笑說習慣了
清明5天連假，屏東縣離島度假勝地小琉球，前3天旅宿住房都滿房，首日萬人登島，不僅出租機車一車難求，就連當地早餐店都大排長龍，當地一家在地人也愛的30年人氣早餐店，今天一早出現排隊外購人潮長達100公尺的畫面，外地遊客驚呼：「這也太誇張了！」，在地居民則說，這就是小琉球大假日的生活日常，也習慣了，大假日的早餐都在家自己弄。
小琉球導遊陳博正說，小琉球繼農曆春節、228連假連假開出住房紅盤後，防疫大鬆綁又天氣回暖，清明5天連假再衝一波高峰，前3天已滿房，後兩天也有八成住房率，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船，昨、今兩天上午班班客滿，前幾天要臨時訂房只能說聲抱歉「下次請早」，這幾天若非要前往一遊，建議可在東港鎮住宿，當日往返。
清明連假前兩天，小琉球重現單日萬人登島榮景，經營民宿的在地人蔡正雄說，不僅出租機車一車難求，浮潛要先預約，當地一家在地人也愛的30年人氣早餐店，今天一早出現排隊外購人潮長達近100公尺的畫面，遊客為之驚訝，其實琉球人早就習慣了，碰上遊客爆滿的大假日，不會去跟遊客搶，早餐都在家自己弄。
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