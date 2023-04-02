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果農憂鳳梨價恐崩盤 高雄市府回應了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
家樂福販售的履歷系列鳳梨品種包括尚好A履歷金鑽鳳梨、履歷大春蜜鳳梨、履歷小春蜜梨、鳳中之王履歷金鑽鳳梨，且佛心價一律59元。圖／家樂福提供
家樂福販售的履歷系列鳳梨品種包括尚好A履歷金鑽鳳梨、履歷大春蜜鳳梨、履歷小春蜜梨、鳳中之王履歷金鑽鳳梨，且佛心價一律59元。圖／家樂福提供

近期南部鳳梨豐收盛產，但因天氣炎熱，早晚溫差大，使得鳳梨出現裂果現象，有高雄農民表示，月初即向市府農業局請求加速次級品回收加工，卻未獲任何回應；對此，高雄市府農業局副局長王正一表示，預估高雄今年總外銷量可比去年增加20%，且2月即辦理鳳梨加工獎勵，將持續為鳳梨產銷找尋最佳通路。

今年初鳳梨豐收，但市場上卻出現裂果等次級品，讓鳳梨農擔心市場價跌，紛紛向政府相關局處反映，而台南市府3月20日已協助鳳梨果農將鮮果出櫃外銷香港，並尋求國內通路及企業合作，但近期有高雄鳳梨農心痛指出，「向農業局反應，就像狗吠火車！」並未獲得任何回應，而農業資材、農藥樣樣價格上揚，成本相比過去提升不少，若要雇工採收，根本沒有利潤可言。

對此，王正一指出，高雄市府農業局已展開五項策略對應，第一、擴大國際外銷，王預估，今年高雄鳳梨總外銷量可達5000公噸，比去年增加2成；第二、收購加工，在鳳梨產季初期，如2月19日起持續辦理生鮮鳳梨獎勵加工，總收購1000公噸；第三、拓展國內通路，在全國家樂福、全聯與大潤發，等大型連鎖通路持續上架高雄鳳梨；第四、成立電子商務高雄鳳梨專區，提供優惠折扣，鼓勵民眾增加採購；第五、鼓勵高雄市國中小營養午餐，使用高雄鳳梨，提供獎勵金，鼓勵學校多採用。

不過，有農民指出，目前農業現況是外銷被退回，加工被拒絕，而賣出的鮮果甚至比起醃製次級品賤價低廉，讓高雄鳳梨農對於市府農業局的無感回應，抱怨聲連連。

台南關廟鳳梨3月20日首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。本報資料照
台南關廟鳳梨3月20日首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。本報資料照

鳳梨 高雄市 農民

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