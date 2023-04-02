果農憂鳳梨價恐崩盤 高雄市府回應了

近期南部鳳梨豐收盛產，但因天氣炎熱，早晚溫差大，使得鳳梨出現裂果現象，有高雄農民表示，月初即向市府農業局請求加速次級品回收加工，卻未獲任何回應；對此，高雄市府農業局副局長王正一表示，預估高雄今年總外銷量可比去年增加20%，且2月即辦理鳳梨加工獎勵，將持續為鳳梨產銷找尋最佳通路。

今年初鳳梨豐收，但市場上卻出現裂果等次級品，讓鳳梨農擔心市場價跌，紛紛向政府相關局處反映，而台南市府3月20日已協助鳳梨果農將鮮果出櫃外銷香港，並尋求國內通路及企業合作，但近期有高雄鳳梨農心痛指出，「向農業局反應，就像狗吠火車！」並未獲得任何回應，而農業資材、農藥樣樣價格上揚，成本相比過去提升不少，若要雇工採收，根本沒有利潤可言。

對此，王正一指出，高雄市府農業局已展開五項策略對應，第一、擴大國際外銷，王預估，今年高雄鳳梨總外銷量可達5000公噸，比去年增加2成；第二、收購加工，在鳳梨產季初期，如2月19日起持續辦理生鮮鳳梨獎勵加工，總收購1000公噸；第三、拓展國內通路，在全國家樂福、全聯與大潤發，等大型連鎖通路持續上架高雄鳳梨；第四、成立電子商務高雄鳳梨專區，提供優惠折扣，鼓勵民眾增加採購；第五、鼓勵高雄市國中小營養午餐，使用高雄鳳梨，提供獎勵金，鼓勵學校多採用。